Θάνατος μυστήριο 76χρονου στην Κύπρο - Χωρίς την καρδιά παρέδωσαν τη σορό στη χήρα του

Οδύνη, αλλά και οργή έχει προκαλέσει σε μία οικογένεια στη Βρετανία, τόσο ο ξαφνικός και μυστηριώδης θάνατος του 76χρονου Μάικλ Γκράλεϊ, κατά τη διάρκεια διακοπών του στην Κύπρο, όσο και το γεγονός ότι από τη σορό του είχε αφαιρεθεί η καρδιά του. Τώρα θέλουν να μάθουν γιατί;

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο 76χρονος Μάικλ Γκράλεϊ μαζί με την 73χρονη σύζυγό του, Υβόννη ήταν διακοπές στο νησί, όταν άρχισε να υποφέρει από κράμπες στο πόδι του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Περίπου 10 λεπτά, αργότερα οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένειά του για τον θάνατό του, αλλά όταν η σορός του επιστράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στα επίσημα έγγραφα δεν αναφερόταν η αιτία θανάτου του, ενώ όπως ανέφερε η χήρα του, τους ενημέρωσαν πως τη νεκροψία πραγματοποίησε ένας παθολόγος.

Η οδύνη έγινε αμέσως οργή και γιγαντώθηκε όταν σε δεύτερη ιατροδικαστική εξέταση στο Ηνωμένο Βασίλειο στο γραφείο ιατροδικαστών του Rochdale, όπου ανακάλυψαν ότι η καρδιά του άνδρα έλειπε.

Ο ιατροδικαστής είπε στην οικογένεια ότι είχε αφαιρεθεί, ώστε να μην μπορεί να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

Η αστυνομία στην Κύπρο είπε ότι η καρδιά του Μάικλ είχε σταλεί για έρευνα, αλλά η οικογένειά του είπε ότι είναι «τόσο θυμωμένη» και θέλει «απαντήσεις» γιατί αφαιρέθηκε η καρδιά του και κανείς δεν τους είπε.

Το γραφείο ιατροδικαστών του Rochdale είπε ότι ερευνά το θέμα.

Ο 76χρονος δεν είναι ο μόνος τουρίστας που πέθανε στο εξωτερικό μόνο για να ανακαλύψει η οικογένειά του ότι η καρδιά δεν επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το υπόλοιπο σώμα.

Η 28χρονη Μπεθ Μάρτιν πέθανε σε διακοπές στην Τουρκία νωρίτερα φέτος, αφού «παραληρούσε» και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η νεκροψία στο σώμα της μόλις επιστράφηκε στη Βρετανία αποκάλυψε ότι η καρδιά της έλειπε».

Αξιωματούχοι στην Τουρκία δήλωσαν αργότερα ότι η Μπεθ πέθανε από «καρδιακή ανακοπή λόγω πολλαπλής ανεπάρκειας οργάνων», αλλά το τουρκικό υπουργείο Υγείας επέμεινε ότι η καρδιά της δεν είχε αφαιρεθεί καθώς επέμειναν ότι «δεν υπήρχε θέμα αφαίρεσης οργάνων».