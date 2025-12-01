Τζέιμς Κάμερον κατά του AI: «Δεν θέλω ένας υπολογιστής να αντικαθιστά τους ηθοποιούς»

Την έντονη ανησυχία του για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο κινηματογράφο εξέφρασε ο Τζέιμς Κάμερον, μιλώντας σε νέα του συνέντευξη για την τεχνολογία και τον τρόπο που αξιοποιείται στην επερχόμενη ταινία του «Avatar: Fire and Ash».

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης τόνισε ότι παρά την προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία που χρησιμοποιεί η παραγωγή, η δημιουργία ηθοποιών μέσω γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μπορεί «να δημιουργήσει κάτι νέο που δεν έχει ξαναδεί».

Μιλώντας στην εκπομπή CBS Sunday Morning, ο Κάμερον εξήγησε ότι η διαδικασία που εφαρμόζεται στο «Avatar: Fire and Ash» δεν αντικαθιστά τους ηθοποιούς, αντιθέτως τους αναδεικνύει. Περιέγραψε το σύστημα «σύλληψης ερμηνείας», μια τεχνική που χρησιμοποιεί εκτενώς στη νέα ταινία, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «γιορτή της στιγμής ηθοποιού-σκηνοθέτη».

«Ηθοποιοί όπως η Σιγκούρνι Γουίβερ και η Ζόι Σαλντάνια κινηματογράφησαν πρώτα τις υποβρύχιες σκηνές τους σε μια ειδική δεξαμενή 250.000 γαλονιών, αναπαριστώντας τις συνθήκες του φεγγαριού Πανδώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χρησιμοποιούμε πολλές κάμερες για να απαθανατίσουμε τη σωματική ερμηνεία του ηθοποιού», δήλωσε. «Και χρησιμοποιούμε μία μόνο κάμερα (ή τώρα χρησιμοποιούμε δύο) για να βιντεοσκοπήσουμε το πρόσωπό τους. Βρίσκονται σε κοντινό πλάνο το 100% του χρόνου. Αλλά υπάρχει κάτι όμορφο στο να βρίσκεσαι σε κοντινό πλάνο το 100% του χρόνου. Είναι σαν πρόβα στο θέατρο».

Ο σκηνοθέτης όμως διαχώρισε πλήρως αυτή την τεχνική από τις δυνατότητες της γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης. «Τώρα, πηγαίνουμε στο άλλο άκρο του φάσματος και έχουμε τη γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου μπορούν να επινοήσουν έναν χαρακτήρα. Μπορούν να επινοήσουν έναν ηθοποιό», τόνισε χαρακτηριστικά. «Μπορούν να επινοήσουν μια ερμηνεία από την αρχή. Αυτό είναι τρομακτικό για μένα. Αυτό είναι το αντίθετο. Αυτό ακριβώς δεν κάνουμε».

Ο Κάμερον υπογράμμισε ότι για εκείνον η ουσία της κινηματογραφικής δημιουργίας βρίσκεται στην ανθρώπινη συνεργασία. «Δεν θέλω έναν υπολογιστή να κάνει αυτό που είμαι περήφανος ότι μπορώ να κάνω με τους ηθοποιούς. Δεν θέλω να τους αντικαταστήσω, μου αρέσει να δουλεύω με ανθρώπους», σημείωσε.

