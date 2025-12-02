Dave Coulier: Ο «Θείος Τζόι» διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο - Ξεκινά ακτινοβολίες

Μόλις λίγους μήνες αφότου ανακοίνωσε ότι νίκησε το λέμφωμα, ο ηθοποιός Dave Coulier γνωστός ως ο «Θείος Τζόι» της σειράς «Full House», αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο στη γλώσσα.

Ο 66χρονος ηθοποιός μοιράστηκε την είδηση την Τρίτη στην εκπομπή «Today», περιγράφοντας τη διάγνωση ως «σοκ».

Nέα μάχη με τον καρκίνο

«Δεν έχει καμία σχέση με το λέμφωμα non-Hodgkin που είχα. Είναι ένας καινούργιος καρκίνος», διευκρίνισε ο Coulier. Ο ηθοποιός σημείωσε ότι οι γιατροί του εξήγησαν πως ο καρκίνος «θα μπορούσε να προέρχεται από τον ιό HPV έως και 30 χρόνια πριν», ο οποίος πιθανόν «ενεργοποιήθηκε και μετατράπηκε σε καρκίνωμα».

Ο Coulier χαρακτήρισε τον καρκίνο της γλώσσας «θεραπεύσιμο» με ποσοστό ίασης 90%. «Ο γιατρός είπε ότι η πρόγνωση είναι καλή, αλλά θα ξεκινήσουμε άμεσα ακτινοβολίες», είπε στους θεατές.

Υπάρχουν παρενέργειες

Η θεραπεία ακτινοβολίας, όπως δήλωσε, είναι «κάτι το εντελώς διαφορετικό» από τη χημειοθεραπεία που έκανε πέρυσι για το λέμφωμα σταδίου 3. Πρόσθεσε όμως, πως παρόλο που δεν είναι επιθετική διαδικασία, υπάρχουν παρενέργειες.

Ο κωμικός αποκάλυψε ότι η νέα διάγνωση «προέκυψε χάρη στον προηγούμενο καρκίνο», καθώς «είχα κάνει PET scan και κάτι φάνηκε στη σάρωση».

«Χάρη στις εξετάσεις για τον προηγούμενο καρκίνο, διαπίστωσα τον νέο. Ακούγεται τρελό, αλλά έτσι είναι», δήλωσε ο Coulier.

Ο ηθοποιός, ο οποίος εμφανίστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξος», αλλά αναγνώρισε τη συναισθηματική δυσκολία της μάχης, η οποία αποτελεί «ψυχολογική εξάντληση» και μεγάλο βάρος για τη σύζυγό του, Melissa Bring.

«Πώς μπορώ να μη χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή τη φωνή μου για να πω στον κόσμο: "Τότε ο έγκαιρος εντοπισμός έσωσε τη ζωή μου και τώρα ο έγκαιρος εντοπισμός έσωσε ξανά τη ζωή μου"», τόνισε κλείνοντας.

*Με πληροφορίες από Pagesix.com

