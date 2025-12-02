Στιγμές τρόμου για φοιτήτρια στη Νέα Υόρκη - Άγνωστος της επιτέθηκε στη μέση του δρόμου - Βίντεο

Στιγμές τρόμου έζησε φοιτήτρια του το πρωί της Δευτέρας (1/12) στο Lower Manhattan, στη Νέα Υόρκη, όταν ένας άγνωστος την άρπαξε και την πέταξε στο πεζοδρόμιο την ώρα που πήγαινε στο μάθημά της.

«Είμαι φοιτήτρια στο NYU. Δεν γίνεται να φοβάμαι να περπατάω στον δρόμο για να πάω στο μάθημά μου 9:30 το πρωί», είπε με εμφανή φόρτιση η Amelia Lewis σε βίντεο που ανήρτησε στο X, συνοδεύοντάς το με το υλικό της επίθεσης.

Glad she wasn't hurt.



Here's part of Amelia Lewis' message after the attack.

pic.twitter.com/NxTJ1ATOx0 — Espousin' Skousen?? (@CicerosNature) December 2, 2025

«Είναι πραγματικά δύσκολο να το παρακολουθήσεις», πρόσθεσε.

Όλη η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Το ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει τον δράστη να ακολουθεί τη φοιτήτρια καθώς διασχίζει την οδό Broadway, πριν πλησιάσει από πίσω, την χτυπήσει και την ρίξει στο έδαφος. Ο δράστης φεύγει αμέσως, ενώ οι περαστικοί μένουν άφωνοι από το σοκ.

??? NYU STUDENT SHARES ASSAULT FOOTAGE AS SERIAL ATTACKER TARGETS WOMEN AROUND CAMPUS



Another day in New York City.



An NYU student has released surveillance footage of herself being violently assaulted on Broadway while walking to her 9:30 a.m. class.



pic.twitter.com/TU5iGKqHI0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 2, 2025

«Είμαι ακόμη σοκαρισμένη, αλλά με εξοργίζει περισσότερο το γεγονός ότι τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν σε αυτήν την πόλη, και πραγματικά πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό γιατί είναι απαράδεκτο», δήλωσε η Lewis. «Αυτό δείχνει ότι πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ ποιον ψηφίζουμε και ποιον στηρίζουμε τώρα, γιατί η Νέα Υόρκη χρειάζεται βοήθεια και απλά δεν την παίρνουμε. Είναι τρελό».

Δεν φαίνεται να έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία στο NYPD, αλλά η αστυνομία διερευνά το περιστατικό, σύμφωνα με πηγές.

Η φοιτήτρια περιέγραψε τον δράστη ως «ψηλό λευκό άνδρα με μακριά καστανά μαλλιά και μακριά καστανή γενειάδα, που φορούσε γκρι φόρμα, μεγάλο μαύρο γούνινο μπουφάν και ένα μπλε κασκόλ γύρω από το λαιμό του».

