Στιγμές τρόμου σε φεστιβάλ στην Πενσυλβάνια: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τρεις τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ενός τρομακτικού ατυχήματος σε ένα φεστιβάλ στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος.

Μια γυναίκα που οδηγούσε ένα κόκκινο μίνι βαν έπεσε πάνω σε οδοφράγματα και παρκαρισμένα αυτοκίνητα στο φεστιβάλ «KIPONA» στην Πενσυλβάνια περίπου στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας (02/09), προκαλώντας χάος καθώς οι τρομοκρατημένοι επισκέπτες έτρεχαν να βρουν καταφύγιο.

Ένα εξάχρονο αγόρι, μια γυναίκα σε αναπηρικό καροτσάκι και ένας υπάλληλος του τμήματος κυκλοφοριακής μηχανικής στο Χάρισμπουργκ τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συμβάντος, όπως δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής του Χάρισμπουργκ, Τόμας Κάρτερ, στο ABC.

Σύμφωνα με τη δήμαρχο Wanda Williams, το μικρό αγόρι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι δύο ενήλικες βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Η οδηγός βρίσκεται υπό κράτηση, σύμφωνα με την Εισαγγελία της κομητείας Dauphin. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει την ταυτότητά της ούτε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πάγκους που είχαν στήσει πωλητές στην οδό South Front Street.

Μια δημοσιογράφος του ABC27 News βρισκόταν εκεί τη στιγμή του ατυχήματος και δήλωσε ότι είδε ανθρώπους να φωνάζουν και να τρέχουν.

Περιέγραψε το περιστατικό ως «σκηνή απόλυτου χάους».

Μία από τις πωλήτριες του φεστιβάλ, η Lottie Beauverd, δήλωσε στην εφημερίδα: «Το αυτοκίνητο έπεσε εδώ με μεγάλη ταχύτητα. Χωρίς να κορνάει, να κάνει ήχους ή να κάνει κάτι άλλο, απλά έπεσε εδώ».

Το μίνι βαν υπέστη ζημιές στον προφυλακτήρα και στο καπό, ενώ γύρω από τον τόπο του ατυχήματος υπήρχαν συντρίμμια.

Το φεστιβάλ, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Αυγούστου, βρισκόταν στο τέλος του έπειτα από τρεις ημέρες εκδηλώσεων, τοπικών πιάτων, εκθέσεων έργων τέχνης και παραστάσεων, όταν συνέβη το ατύχημα.

