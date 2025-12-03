Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η ψωρίασησε όλο τον κόσμο, με τις πιο εύπορες χώρες να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, σύμφωνα με νέα ανάλυση που καλύπτει 236 χώρες και αποκαλύπτει ανησυχητικές τάσεις.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Dermatology από επιστήμονες της Κίνας, δείχνει ότι τα περιστατικά ψωρίασης αυξήθηκαν πάνω από 10% στους άνδρες και πάνω από 7% στις γυναίκες την περίοδο 1990–2021.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των ασθενών εκτοξεύτηκε από 23,1 εκατομμύρια σε 43 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 86%.

Βόρεια Αμερική και Δυτική Ευρώπη στην 1η θέση

Η Βόρεια Αμερική και η Δυτική Ευρώπη βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα υψηλότερα ποσοστά ψωρίασης, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι περιοχές αυτές θα συνεχίσουν να καταγράφουν και τα περισσότερα νέα περιστατικά έως το 2050.

Στις ΗΠΑ, περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια ενήλικες ζουν με την πάθηση, η οποία προκαλεί κόκκινες, φολιδωτές πλάκες στο δέρμα λόγω υπερδραστήριου ανοσοποιητικού συστήματος.

Παγκόσμια κατανομή της ψωρίασης: Τα διαγράμματα απεικονίζουν την ηλικιακά προσαρμοσμένη επίπτωση, τη συχνότητα και την επιβάρυνση της νόσου, καθώς και τον συνολικό αριθμό περιστατικών ανά χώρα. Υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, ενώ μεγάλος αριθμός ασθενών καταγράφεται επίσης και σε χώρες με πολύ μεγάλο πληθυσμό, όπως η Κίνα και η Ινδία

Η ψωρίαση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στις ηλικιακές ομάδες. Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις μεσαίες ηλικίες, κυρίως μεταξύ 40 και 60 ετών, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συχνότητα περιστατικών τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Παράλληλα, η νόσος εκδηλώνεται ήδη από την παιδική ηλικία, με τα ποσοστά να αυξάνονται σταδιακά όσο προχωρά η ενήλικη ζωή. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η επιβάρυνση παραμένει σημαντική, αν και σταθεροποιείται, υπογραμμίζοντας ότι η ψωρίαση αποτελεί διά βίου νόσημα με διαφορετικές εκφάνσεις σε κάθε στάδιο ζωής.

Γιατί χτυπά περισσότερο τις πλούσιες χώρες;

Οι ερευνητές αποδίδουν την αυξητική τάση της ψωρίασης στις εύπορες χώρες σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στην καλύτερη διάγνωση και στη συχνότερη αναφορά περιστατικών, καθώς οι πολίτες στις πλούσιες περιοχές έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε γιατρούς, τακτικούς ελέγχους και υψηλότερο επίπεδο ενημέρωσης. Γεγονός που οδηγεί σε περισσότερες επίσημες καταγραφές.

Ο δεύτερος παράγοντας συνδέεται με τη λεγόμενη «υπόθεση της υγιεινής». Σύμφωνα με αυτή, οι υπερβολικά καθαρές και αποστειρωμένες συνθήκες ζωής των ανεπτυγμένων κοινωνιών περιορίζουν την έκθεση σε μικρόβια και παράσιτα, κάτι που ενδέχεται να αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και να αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως η ψωρίαση.

Παράλληλα, οι χάρτες της μελέτης δείχνουν ότι χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία εμφανίζουν τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό περιστατικών, όχι επειδή έχουν υψηλότερα ποσοστά, αλλά κυρίως λόγω του τεράστιου πληθυσμού τους. Αυτό εξηγεί γιατί βρίσκονται τόσο ψηλά στη συνολική κατάταξη, παρότι δεν συγκαταλέγονται στις εύπορες χώρες όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα ποσοστά εμφάνισης.

Ανάμεσα σε όσους ζουν με την πάθηση βρίσκονται και διάσημα πρόσωπα, όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της Κρις Τζένερ.

Η κληρονομικότητα, οι λοιμώξεις όπως η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, οι τραυματισμοί στο δέρμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση συγκαταλέγονται επίσης στους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ή πυροδοτούν εξάρσεις.

Μια ολοένα αυξανόμενη πρόκληση για τα συστήματα υγείας

Με τα περιστατικά να αυξάνονται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες και τις πλουσιότερες χώρες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, καλύτερη ενημέρωση του κοινού και ευρύτερη πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες.

Ωστόσο - παρά την ανοδική πορεία της νόσου - οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ψωρίαση μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα και τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Από τοπικές θεραπείες και φαρμακευτική αγωγή έως πιο σύγχρονες βιολογικές θεραπείες, οι επιλογές έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, τονίζουν ότι η κατάλληλη αντιμετώπιση πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από δερματολόγο, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και η τακτική παρακολούθηση παραμένουν κεντρικά στοιχεία για τον καλύτερο έλεγχο της πάθησης.

