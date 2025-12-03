Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

Νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 236 χώρες αποκαλύπτει εντυπωσιακή άνοδο και ενισχύει τις ανησυχίες για εκτίναξη των περιστατικών έως το 2050

Newsbomb

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

Φωτογραφία αρχείου

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει η ψωρίασησε όλο τον κόσμο, με τις πιο εύπορες χώρες να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, σύμφωνα με νέα ανάλυση που καλύπτει 236 χώρες και αποκαλύπτει ανησυχητικές τάσεις.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Dermatology από επιστήμονες της Κίνας, δείχνει ότι τα περιστατικά ψωρίασης αυξήθηκαν πάνω από 10% στους άνδρες και πάνω από 7% στις γυναίκες την περίοδο 1990–2021.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο αριθμός των ασθενών εκτοξεύτηκε από 23,1 εκατομμύρια σε 43 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 86%.

Βόρεια Αμερική και Δυτική Ευρώπη στην 1η θέση

Η Βόρεια Αμερική και η Δυτική Ευρώπη βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τα υψηλότερα ποσοστά ψωρίασης, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι οι περιοχές αυτές θα συνεχίσουν να καταγράφουν και τα περισσότερα νέα περιστατικά έως το 2050.

Στις ΗΠΑ, περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια ενήλικες ζουν με την πάθηση, η οποία προκαλεί κόκκινες, φολιδωτές πλάκες στο δέρμα λόγω υπερδραστήριου ανοσοποιητικού συστήματος.

ψωρίαση - έρευνα

Παγκόσμια κατανομή της ψωρίασης: Τα διαγράμματα απεικονίζουν την ηλικιακά προσαρμοσμένη επίπτωση, τη συχνότητα και την επιβάρυνση της νόσου, καθώς και τον συνολικό αριθμό περιστατικών ανά χώρα. Υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη, ενώ μεγάλος αριθμός ασθενών καταγράφεται επίσης και σε χώρες με πολύ μεγάλο πληθυσμό, όπως η Κίνα και η Ινδία

Η ψωρίαση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στις ηλικιακές ομάδες. Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, τα υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στις μεσαίες ηλικίες, κυρίως μεταξύ 40 και 60 ετών, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συχνότητα περιστατικών τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.

Παράλληλα, η νόσος εκδηλώνεται ήδη από την παιδική ηλικία, με τα ποσοστά να αυξάνονται σταδιακά όσο προχωρά η ενήλικη ζωή. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η επιβάρυνση παραμένει σημαντική, αν και σταθεροποιείται, υπογραμμίζοντας ότι η ψωρίαση αποτελεί διά βίου νόσημα με διαφορετικές εκφάνσεις σε κάθε στάδιο ζωής.

Γιατί χτυπά περισσότερο τις πλούσιες χώρες;

Οι ερευνητές αποδίδουν την αυξητική τάση της ψωρίασης στις εύπορες χώρες σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στην καλύτερη διάγνωση και στη συχνότερη αναφορά περιστατικών, καθώς οι πολίτες στις πλούσιες περιοχές έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε γιατρούς, τακτικούς ελέγχους και υψηλότερο επίπεδο ενημέρωσης. Γεγονός που οδηγεί σε περισσότερες επίσημες καταγραφές.

Ο δεύτερος παράγοντας συνδέεται με τη λεγόμενη «υπόθεση της υγιεινής». Σύμφωνα με αυτή, οι υπερβολικά καθαρές και αποστειρωμένες συνθήκες ζωής των ανεπτυγμένων κοινωνιών περιορίζουν την έκθεση σε μικρόβια και παράσιτα, κάτι που ενδέχεται να αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και να αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως η ψωρίαση.

Παράλληλα, οι χάρτες της μελέτης δείχνουν ότι χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία εμφανίζουν τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό περιστατικών, όχι επειδή έχουν υψηλότερα ποσοστά, αλλά κυρίως λόγω του τεράστιου πληθυσμού τους. Αυτό εξηγεί γιατί βρίσκονται τόσο ψηλά στη συνολική κατάταξη, παρότι δεν συγκαταλέγονται στις εύπορες χώρες όπου καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα ποσοστά εμφάνισης.

Ανάμεσα σε όσους ζουν με την πάθηση βρίσκονται και διάσημα πρόσωπα, όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η μητέρα της Κρις Τζένερ.

Η κληρονομικότητα, οι λοιμώξεις όπως η στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, οι τραυματισμοί στο δέρμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση συγκαταλέγονται επίσης στους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ή πυροδοτούν εξάρσεις.

Μια ολοένα αυξανόμενη πρόκληση για τα συστήματα υγείας

Με τα περιστατικά να αυξάνονται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες και τις πλουσιότερες χώρες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης, καλύτερη ενημέρωση του κοινού και ευρύτερη πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες.

Ωστόσο - παρά την ανοδική πορεία της νόσου - οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η ψωρίαση μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα και τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Από τοπικές θεραπείες και φαρμακευτική αγωγή έως πιο σύγχρονες βιολογικές θεραπείες, οι επιλογές έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, τονίζουν ότι η κατάλληλη αντιμετώπιση πρέπει να καθορίζεται αποκλειστικά από δερματολόγο, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και η τακτική παρακολούθηση παραμένουν κεντρικά στοιχεία για τον καλύτερο έλεγχο της πάθησης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη νεαρός διανομέας κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν πάνω από 400 γραμμάρια

11:25ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το κέντρο του σύμπαντος, εσύ!

11:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κωδικοί πρόσβασης 2025: 123456, skibidi, Veronica, Susana - Oι επιλογές Generation Z και 80χρονων

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 64χρονο με μίνι οπλοστάσιο - Είχε έξι όπλα, 800 φυσίγγια και ξιφολόγχες

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

11:08ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στήριξη και Έμπνευση: Η Καλλιμάνης στο 3ο Πανελλήνιο Φόρουμ Πολιτιστικών Φορέων

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς λειτουργούν οι «λογαριασμοί Τραμπ» για τα νεογέννητα ; Η πρόταση για το δημογραφικό και η ιστορική δωρεά του ζεύγους Ντελ

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο - Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν - Οι αγρότες θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω σε σχέση με το 2024

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Το κρίσιμο λάθος που κάνουν οι οδηγοί πριν φτάσουν σπίτι -και πληρώνεται ακριβά

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Έτοιμο το πρώτο Geely Experience Store στο Μαρούσι

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακό χάος από ασυνείδητους οδηγούς που παρκάρουν παράνομα και εμποδίζουν λεωφορεία να στρίψουν

10:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

NCAA: Μεστή εμφάνιση από τον Αβδάλα, «άγγιξε» το τριπλ–νταμπλ στη νέα νίκη του Βιρτζίνια Τεκ

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Διασώστες έσωσαν οδηγό νταλίκας που κρεμόταν για ώρες από γέφυρα σε ύψος 30 μέτρων - Δείτε βίντεο

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δρ. Αντώνιος Αυγερινός, τιμήθηκε σε εκδήλωση του Δήμου Αμαρουσίου για τον εθελοντισμό

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Βόλο: 60χρονος υπάλληλος του ΕΦΚΑ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπαινιγμός Πούτιν για τα πυρηνικά: «Ο πόλεμος με την Ευρώπη θα τελείωνε τόσο γρήγορα που δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευθούμε»

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τροχαίο στη Λούτσα: Θετικός και στην κοκαΐνη ο 29χρονος

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Ψωρίαση: Εκτοξεύονται τα περιστατικά παγκοσμίως, ειδικά σε εύπορες περιοχές

11:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε διάλογο - Ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν - Οι αγρότες θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω σε σχέση με το 2024

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία - σύμβολο της φονικής πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ - Ο σπαραγμός του 71χρονου συνταξιούχου για την αγαπημένη του

10:38ΚΟΣΜΟΣ

«Φαίνεσαι λίγο νευρικός. Γιατί είσαι νευρικός;» - Τι έδειξε το βίντεο της σύλληψης Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία Τόμπσον στη Νέα Υόρκη

11:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Άνω – κάτω» η Μονή Κύκκου για δήθεν θαυματουργό φάρμακο που θεραπεύει τις αρθρώσεις

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Λαχεία, Τζόκερ και μυστηριώδης τύχη... βουνό για «Χασάπη», Σεμερτζίδου και δεκάδες αγρότες

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία - Φυλακή την επόμενη φορά» ξεκαθαρίζει ο δικηγόρος της

09:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε καταυλισμούς Ρομά της Αττικής για σπείρα διαρρήξεων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Τσιάρας και ο μουντζούρης, η σύγκριση Τσίπρα - Πιερρακάκη, Τσίπρας στο Παλλάς, τα νεύρα του Ανδρουλάκη, βροχή οι ερωτήσεις στη Eurobank, Παπασταύρου και πάλι στις ΗΠΑ, ξεκάθαρο μήνυμα της Motor Oil και οι συγχωνεύσεις που έρχονται στην πληροφορική

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Το κρίσιμο λάθος που κάνουν οι οδηγοί πριν φτάσουν σπίτι -και πληρώνεται ακριβά

19:34WHAT THE FACT

Τέλος τα ATM όπως τα γνωρίζαμε: Οι λειτουργίες που θα έχουν τα καινούργια σε όλη την Ευρώπη

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 28χρονος συνοριακός φύλακας εν ώρα υπηρεσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ