Πεσκόφ: «Είναι λάθος να λέμε ότι ο Πούτιν απέρριψε το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ»

Κατά τη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης Τύπου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι θα ήταν λάθος να πούμε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε το σχέδιο που προτάθηκε από τις ΗΠΑ και συζητήθηκε χθες. Οι συνομιλίες απλώς σηματοδότησαν μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, πρόσθεσε.

Ο Πούτιν είχε αποδεχθεί ορισμένες από τις προτάσεις και είχε απορρίψει άλλες όπως συμβαίνει άλλωστε σε κάθε κανονική διαδικασία διαπραγμάτευσης, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω τις συνομιλίες, λέγοντας ότι θα είχαν καλύτερες πιθανότητες να είναι παραγωγικές χωρίς δημόσιο σχολιασμό. Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους όσο συχνά χρειάζεται για να επιτευχθεί μια λύση σχετικά με τον πόλεμο.

