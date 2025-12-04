Παραιτήθηκε από διευθύντρια του Κολεγίου της Ευρώπης η Μογκερίνι

Η πρώην επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ παραιτήθηκε υπό το βάρος των κατηγοριών περί ευνοιοκρατίας στην ανάθεση σύμβασης για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών

Παραιτήθηκε από το πόστο της διευθύντριας του Κολλεγίου της Ευρώπης η πρώην επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της σε έρευνα για διαφθορά που σχετίζεται με την ανάθεση σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ίδρυμα για την εκπαίδευση διπλωματών.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέλαβε την Μογκερίνι με δύο ακόμη υπόπτους με κατηγορίες περί ευνοιοκρατίας στην ανάθεση σύμβασης για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών στο Κολέγιο της Ευρώπης.

Της απαγγέλθηκαν επισήμως κατηγορίες κατά της πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι και σημερινής διευθύντριας του Κολεγίου.

Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η Μογκερίνι αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και συνεργάζεται με την έρευνα.

Η Μογκερίνι, η οποία είχε διατελέσει επικεφαλής της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ (EEAS) από το 2014 ως το 2019, ανακρίθηκε προχθές, Τρίτη, για δέκα ώρες από τη βελγική ομοσπονδιακή αστυνομία στην Μπρυζ, την πόλη όπου βρίσκεται το Κολέγιο της Ευρώπης, πριν αφεθεί ελεύθερη. Η έρευνα συνεχίζεται.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

