Τουρκία: Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - Επτά νεκροί, 11 τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε στην Τουρκία, όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα επτά άτομα να χάσουν τη ζωή τους και 11 να τραυματιστούν. Το δυστύχημα συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην επαρχία Οσμάνιε στη νότια Τουρκία.

Οι νεκροί και οι τραυματίες ήταν όλοι επιβαίνοντες του λεωφορείου. Εικόνες που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έδειχναν το δεξί τμήμα του λεωφορείου -από τα πρώτα καθίσματα έως και τη μέση- να έχει σχεδόν εξαϋλωθεί.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında, yolcu otobüsünün seyir halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı



? Hurdaya dönüşen otobüsten son görüntülerhttps://t.co/ZULCZgorXj pic.twitter.com/bEnnjO4NLm — Halk TV (@halktvcomtr) December 6, 2025

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το λεωφορείο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πλαγιο-μετωπικά στο πίσω μέρος του φορτηγού, το οποίο βρισκόταν στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, γιατί είχε σκάσει ένα από τα λάστιχά του.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza

Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.#Osmaniye #Bahçe pic.twitter.com/6vEDRY48qQ — Bilal TEKATLI ?????? (@BilalTekatli63) December 6, 2025

Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος επέζησε του δυστυχήματος, συνελήφθη ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αλλά και της αναγνώρισης των επτά θυμάτων.