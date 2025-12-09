Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα: Αυτή είναι η χώρα με τον πιο μακρύ ευθύ δρόμο στον κόσμο

Υπάρχουν δρόμοι χιλιάδων χιλιομέτρων, με στροφές και ανηφόρες, αλλά μπορείς να φανταστείς να οδηγείς για ώρες μόνο σε ευθεία γραμμή; Κάπως έτσι είναι ο πιο μακρύς (σε ευθεία) δρόμος στον κόσμο, με μήκος άνω των 200 χιλιομέτρων.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας