Η HCLTech συνεργάζεται με την Dolphinminductor για την συν-ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών τσιπ

Η HCLTech ανακοίνωσε μια στρατηγική συνεργασία με τη Dolphin Semiconductor, πρωτοπόρο στον χώρο της χαμηλής κατανάλωσης IP για ημιαγωγούς, με στόχο τη συνεξέλιξη ενεργειακά αποδοτικών chips.

Η συνεργασία αυτή έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα και υψηλές επιδόσεις σε ολοένα και πιο πολύπλοκα και διασυνδεδεμένα περιβάλλοντα, ανέφερε η HCLTech σε ανακοίνωσή της.

Αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία της στην αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων-σε-τσιπ (SoC), η HCLTech θα ενσωματώσει την εξειδικευμένη χαμηλής κατανάλωσης IP της Dolphin στις ροές εργασίας σχεδιασμού πυριτίου.

Η ενσωμάτωση αυτή θα προσφέρει κλιμακούμενα, υψηλής αποδοτικότητας SoCs, τα οποία μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση διατηρώντας παράλληλα ισχυρές υπολογιστικές δυνατότητες σε ένα ευρύ φάσμα φόρτων εργασίας, σύμφωνα με την εταιρεία.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Hari Sadarahalli, CVP και επικεφαλής Engineering and R&D Services της HCLTech, δήλωσε: «Καθώς τα AI workloads αυξάνονται, τα δεδομένα πολλαπλασιάζονται εκθετικά και η βιωσιμότητα γίνεται απόλυτη προτεραιότητα, η συνεργασία μας με τη Dolphin Semiconductor θα δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να ηγηθούν με ευελιξία, υψηλές επιδόσεις και ισχυρή δέσμευση απέναντι στην περιβαλλοντική υπευθυνότητα.»

Ο Pierre-Marie Dell’Accio, Executive VP Engineering της Dolphin Semiconductor, είπε:

«Σε συνεργασία με την HCLTech, θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε την εφαρμογή της χαμηλής κατανάλωσης IP μας σε περισσότερες εφαρμογές και πελάτες από ποτέ. Η συνεργασία αυτή θα μας βοηθήσει να ωθήσουμε ακόμη περισσότερο τα όρια της ενεργειακά αποδοτικής υπολογιστικής ισχύος — είτε πρόκειται για συσκευές IoT είτε για οικοσυστήματα data centers.»