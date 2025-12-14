Η κόρη του Bill Gates, Φοίβη, «σάρωσε» τη Σίλικον Βάλεϊ - 30 εκατομμύρια δολάρια για το app

Η Phoebe Gates, η μικρότερη κόρη του Bill Gates και της Melinda French Gates, εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 30 εκατ. δολαρίων για την Phia, μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για αγορές που ξεκίνησε ως πείραμα σε φοιτητική εστία του Stanford. Η είδηση, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Bloomberg, αποτιμά πλέον τη νεοϋορκέζικη startup στα 180 εκατ. δολάρια, από μόλις 8 εκατ. που είχε αντλήσει τον Σεπτέμβριο.

Η Phia ιδρύθηκε από την Gates και τη συμφοιτήτριά της στο Stanford, Sophia Kianni. Σε σύντομο χρονικό διάστημα προσέλκυσε επενδυτές με ισχυρό δημόσιο προφίλ, ανάμεσά τους η Hailey Bieber, η Kris Jenner, η πρώην COO της Meta Sheryl Sandberg και η ιδρύτρια της Spanx, Sara Blakely.

Από το μάθημα generative AI στο επιχειρηματικό προϊόν

Η αρχική ιδέα γεννήθηκε σε μάθημα generative AI στο Stanford, όπου οι φοιτητές ενθαρρύνονταν να δοκιμάζουν πρακτικές εφαρμογές της τεχνολογίας. Οι δύο συνιδρύτριες πειραματίστηκαν αρχικά με διαφορετικές ιδέες — ακόμη και με ένα προϊόν που οι ίδιες αργότερα χαρακτήρισαν αδιέξοδο. Κι όμως, κατέληξαν σε ένα πρόβλημα που βίωναν καθημερινά ως συγκάτοικοι: δεκάδες ανοιχτές καρτέλες, διαφορετικές τιμές για το ίδιο προϊόν και ελάχιστη διαφάνεια στο online shopping.

Μια επιχορήγηση 250.000 δολαρίων από πρόγραμμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας του Stanford τους έδωσε τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το project σε πλήρη βάση και να μετακομίσουν στη Νέα Υόρκη.

Phia is now available on iOS and Chrome Phia

Τι κάνει η Phia και γιατί ξεχωρίζει

Η Phia παρουσιάζεται ως λύση σε αυτό που περιγράφει ως «σπασμένη εμπειρία» ηλεκτρονικών αγορών, όπου οι καταναλωτές χάνουν χρόνο ψάχνοντας προσφορές, ενώ οι εταιρείες στοχεύουν λάθος κοινό. Η μηχανή αναζήτησης της εφαρμογής, βασισμένη σε τεχνητή νοημοσύνη, είναι διαθέσιμη τόσο ως app όσο και ως επέκταση για Chrome και Safari.

Συγκεντρώνει αγγελίες από περισσότερα από 40.000 καταστήματα και πλατφόρμες μεταπώλησης, επιτρέποντας σύγκριση τιμών, εντοπισμό προσφορών σε πραγματικό χρόνο και αξιολόγηση του αν μια τιμή είναι χαμηλή, τυπική ή υπερβολική. Μέσα σε οκτώ μήνες, το εργαλείο έφτασε τις 750.000 λήψεις.

Η στάση της οικογένειας Gates και το επόμενο βήμα

Η Phoebe Gates έχει δηλώσει στο Elle ότι όταν παρουσίασε την ιδέα στους γονείς της, εκείνοι τη συμβούλεψαν να τη διατηρήσει αρχικά ως παράλληλη δραστηριότητα και να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Ακολούθησε τη συμβουλή, παρακολουθώντας νυχτερινό πρόγραμμα στο Stanford και ολοκληρώνοντας το πτυχίο της το 2024. Ο Bill Gates, αν και έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στη φιλοσοφία της εταιρείας, δεν έχει επενδύσει οικονομικά στην Phia.

Στα 23 της χρόνια, η Gates ηγείται μιας ομάδας με λιγότερους από δώδεκα εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Μαζί με την Kianni, δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να εξελίξουν την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για αγορές σε έναν ολοκληρωμένο προσωπικό βοηθό, ικανό να προβλέπει ανάγκες και να προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις.

Όπως λένε όσοι βρίσκονται κοντά στο project, η έμφαση στη secondhand μόδα αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής. Η ίδια η Gates έχει τονίσει ότι η επιτυχία της θέλει να λειτουργήσει και ως μοχλός για τη στήριξη άλλων γυναικών ιδρυτριών, σε έναν χώρο όπου μόλις το 2% της χρηματοδότησης venture capital κατευθύνεται σε γυναίκες.

Διαβάστε επίσης