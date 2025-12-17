Νετανιάχου: Το Ισραήλ εγκρίνει τη μεγαλύτερη συμφωνία φυσικού αερίου

Το Ισραήλ ενέκρινε συμφωνία για το φυσικό αέριο με την Αίγυπτο, δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντάς την ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» του Ισραήλ στον συγκεκριμένο τομέα.

Όπως πρόσθεσε, η συμφωνία θα ενισχύσει τη θέση του Ισραήλ ως ενεργειακής δύναμης και θα συμβάλει στη σταθεροποίηση των σχέσεων της χώρας στην ευρύτερη περιοχή.

