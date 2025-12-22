Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Σε άστεγο η αμοιβή των 50.000 δολαρίων- Έλυσε την υπόθεση

Αυτή η εικόνα, που παρέχεται από το Αστυνομικό Τμήμα της Πρόβιντενς, δείχνει εικόνες από κάμερες παρακολούθησης του Κλάουντιο Νέβες Βαλέντε, ύποπτου για τη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Ένα άστεγος, ζει πλέον υπό τη φροντίδα των ομοσπονδιακών αρχών, αφού αποδείχθηκε σε ήρωας, δίνοντας τέλος σε ένα ανθρωποκυνηγητό 5 ημέρων για τον άγνωστο ένοπλο που πυροβόλησε στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, αφήνοντας δύο νεκρούς και 9 τραυματίες.

Ο άστεγος πληροφοριοδότης, στον οποίο δόθηκε το ψευδώνυμο Τζον, κοιμόταν στο υπόγειο ενός κτιρίου του πανεπιστημίου και ήταν εκείνος που βοήθησε τους απελπισμένους πράκτορες του FBI να βρουν τον σκοπευτή Κλάουντιο Νέβες Βαλέντε μετά από 5 ημέρες αποτυχίας. Τώρα ο Τζον θα λάβει τις 50.000 δολάρια που ήταν η αμοιβή για τις πληροφορίες που έδωσε.

Η πληροφορία του Τζον συνέβαλε επίσης στην αναγνώριση από την αστυνομία του Νέβες Βαλέντε ως του υπεύθυνου για τη δολοφονία του καθηγητή του ΜΙΤ, Nuno F.G. Loureiro.

Ένας φρουρός ασφαλείας περνά μπροστά από μια σημαία που κυματίζει μεσίστια στο κεντρικό γήπεδο του Πανεπιστημίου Μπράουν στην Πρόβιντενς, Ρόουντ Άιλαντ AP



Ο Τζον, ο οποίος στο παρελθόν φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Brown, κοιμόταν τακτικά στο υπόγειο του κτιρίου Barus and Holley στον πανεπιστημιακό χώρο.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση της αστυνομίας, συνάντησε τον δράστη στο μπάνιο του κτηρίου μηχανικής του Μπράουν λίγες ώρες πριν από τη φονική επίθεση.

Παρατήρησε επίσης ότι τα ρούχα του Νέβες Βαλέντε ήταν «ακατάλληλα και ανεπαρκή για τις καιρικές συνθήκες».

Ο Τζον συνάντησε αργότερα τον δράστη έξω, λίγα τετράγωνα μακριά από το κτήριο.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Τζον, οι δύο άνδρες αντιμετώπισαν ο ένας τον άλλον σε ένα «παιχνίδι γάτας και ποντικιού», όπου αντάλλαξαν λόγια πριν ο Νέβες Βαλέντε διαφύγει.

Όταν η αστυνομία μοιράστηκε εικόνες του υπόπτου, ο Τζον άρχισε να δημοσιεύει στο φόρουμ κοινωνικής δικτύωσης Reddit ότι αναγνώρισε τον ύποπτο.

Θεώρησε ότι η αστυνομία θα έπρεπε να ερευνήσει ένα γκρι Nissan, «πιθανώς ενοικιαζόμενο». Οι χρήστες του Reddit τον προέτρεψαν να το αναφέρει στο FBI, και ο Τζον είπε ότι το έκανε.

Η αστυνομία έλαβε την πληροφορία στις 16 Δεκεμβρίου, τρεις ημέρες μετά το πυροβολισμό και μία ημέρα μετά τη δημιουργία της γραμμής πληροφοριών, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση της αστυνομίας, οι αρχές δεν είχαν συνδέσει κάποιο όχημα με τον πιθανό δράστη.

Αυτό το στοιχείο τους οδήγησε να βρουν περισσότερα βίντεο από ένα Nissan Sentra sedan με πινακίδες της Φλόριντα και επέτρεψε στους αστυνομικούς να έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο με περισσότερες από 70 κάμερες που λειτουργούν σε όλη την πόλη.

Ο Νέβες Βαλέντε, 48 ετών, Πορτογάλος υπήκοος, βρέθηκε νεκρός σε μια αποθήκη στο Νιου Χάμσαϊρ το βράδυ της Πέμπτης από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο.

Δύο ημέρες μετά τους πυροβολισμού στο πανεπιστήμιο, φέρεται να σκότωσε τον Loureiro, στο σπίτι του στο Brookline της Μασαχουσέτης, περίπου 80 χιλιόμετρα από το σημείο της πρώτης επίθεσης.

Από ό,τι γνωρίζουν οι ερευνητές, ο Νέβες Βαλέντε ενήργησε μόνος του.

Ο Νέβες Βαλέντε ήταν εγγεγραμμένος στο Πανεπιστήμιο Brown ως μεταπτυχιακός φοιτητής φυσικής από το φθινόπωρο του 2000 έως την άνοιξη του 2001.

Ο Βαλέντε και ο Loureiro παρακολούθησαν προηγουμένως το ίδιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σε πανεπιστήμιο της Πορτογαλίας μεταξύ 1995 και 2000.

Ο Loureiro αποφοίτησε από το πρόγραμμα φυσικής του Instituto Superior Técnico, της κορυφαίας σχολής μηχανικών της Πορτογαλίας, το 2000, σύμφωνα με τη σελίδα του στο MIT.

Την ίδια χρονιά, ο Neves Valente απολύθηκε από τη θέση του στο πανεπιστήμιο της Λισαβόνας.

Ο Βαλέντε σπούδασε στο Μπράουν με φοιτητική βίζα. Τελικά απέκτησε νόμιμο καθεστώς μόνιμης διαμονής τον Σεπτέμβριο του 2017.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πού βρισκόταν μεταξύ 2001 και 2017. Η τελευταία γνωστή κατοικία του ήταν στο Μαϊάμι.

Αφού οι αρχές αποκάλυψαν την ταυτότητα του υπόπτου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε το πρόγραμμα κλήρωσης πράσινης κάρτας που επέτρεψε στον Neves Valente να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες.