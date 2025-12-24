Μόσχα: Τρεις νεκροί από νέα έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου - Δύο αστυνομικοί ανάμεσα στα θύματα

Δύο αστυνομικοί της τροχαίας και άλλο ένα πρόσωπο σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη νύχτα στη νότια Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα η Ανακριτική Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν ένα ύποπτο πρόσωπο.

Η επιτροπή ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ενεργοποιήθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός» όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν ένα «ύποπτο άτομο» κοντά στο αστυνομικό τους όχημα στην οδό Γελέτσκαγια, στα νότια της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει εντοπιστεί ο τόπος του εγκλήματος και εξετάζονται τα αρχεία από τις κάμερες ασφαλείας.

Reports coming in about a new car explosion on the Yasenevaya Street in the capital of Russia, Moscow, short time ago.



This is the same spot where the car of Russian Lieutenant General Fanil Sarvarov got blown up early on Monday.



Details to follow. pic.twitter.com/Of2q6lWRvr — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τη ρωσική τηλεόραση έδειχναν μια περιοχή αποκλεισμένη και ισχυρή αστυνομική παρουσία. Μάρτυρες αναφέρθηκαν να περιγράφουν μια έκρηξη που σημειώθηκε περίπου στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα.

Ένας ανώτερος Ρώσος στρατηγός, ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, σκοτώθηκε αυτή την εβδομάδα όταν εξερράγη βόμβα κάτω από το αυτοκίνητό του στη νότια Μόσχα, σύμφωνα με Ρώσους ερευνητές. Χαρακτήρισαν τον θάνατο του επικεφαλής της διεύθυνσης επιχειρησιακής εκπαίδευσης του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού ως πιθανή δολοφονία που διαπράχθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το αυτοκίνητό του εξερράγη ενώ οδηγούσε στην οδό Γιασενέβα περίπου στις 7 π.μ (τοπική ώρα) τη Δευτέρα.

Three people dead in Moscow after a car blast, just days after a Russian general was killed the same way. This is not coincidence, this is a city under siege by its own chaos.



Violence is spilling into streets that should feel safe, and every new explosion is a reminder that… pic.twitter.com/bgGLjYsTvw — TheCommonVoice (@MaxRumbleX) December 24, 2025

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν ζητήσει άμεσα αντίποινα για την επίθεση - την τρίτη βομβιστική επίθεση στη Μόσχα τον τελευταίο χρόνο που στοίχισε τη ζωή σε ανώτερο Ρώσο αξιωματικό που συνδέεται με την εισβολή στην Ουκρανία.

