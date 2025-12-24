Μόσχα: Τρεις νεκροί από νέα έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου - Δύο αστυνομικοί ανάμεσα στα θύματα
Δύο αστυνομικοί της τροχαίας και ένα τρίτο άτομο σκοτώθηκαν σε έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα, ανακοίνωσε η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας
Δύο αστυνομικοί της τροχαίας και άλλο ένα πρόσωπο σκοτώθηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη νύχτα στη νότια Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα η Ανακριτική Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να συλλάβουν ένα ύποπτο πρόσωπο.
Η επιτροπή ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «ενεργοποιήθηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός» όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν ένα «ύποπτο άτομο» κοντά στο αστυνομικό τους όχημα στην οδό Γελέτσκαγια, στα νότια της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει εντοπιστεί ο τόπος του εγκλήματος και εξετάζονται τα αρχεία από τις κάμερες ασφαλείας.
Εικόνες που μεταδόθηκαν από τη ρωσική τηλεόραση έδειχναν μια περιοχή αποκλεισμένη και ισχυρή αστυνομική παρουσία. Μάρτυρες αναφέρθηκαν να περιγράφουν μια έκρηξη που σημειώθηκε περίπου στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα.
Ένας ανώτερος Ρώσος στρατηγός, ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, σκοτώθηκε αυτή την εβδομάδα όταν εξερράγη βόμβα κάτω από το αυτοκίνητό του στη νότια Μόσχα, σύμφωνα με Ρώσους ερευνητές. Χαρακτήρισαν τον θάνατο του επικεφαλής της διεύθυνσης επιχειρησιακής εκπαίδευσης του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού ως πιθανή δολοφονία που διαπράχθηκε από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Το αυτοκίνητό του εξερράγη ενώ οδηγούσε στην οδό Γιασενέβα περίπου στις 7 π.μ (τοπική ώρα) τη Δευτέρα.
Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν ζητήσει άμεσα αντίποινα για την επίθεση - την τρίτη βομβιστική επίθεση στη Μόσχα τον τελευταίο χρόνο που στοίχισε τη ζωή σε ανώτερο Ρώσο αξιωματικό που συνδέεται με την εισβολή στην Ουκρανία.