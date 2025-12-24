Βενεζουέλα: Υπάρχουν «στρατιωτικές επιλογές» αλλά «εστιάζουμε στον αποκλεισμό» λέει η Ουάσινγκτον

Ο Λευκός Οίκος διέταξε τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να επικεντρωθούν σχεδόν αποκλειστικά στην εφαρμογή της «καραντίνας» στη Βενεζουέλα, δήλωσε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

«Μολονότι οι στρατιωτικές επιλογές εξακολουθούν να υπάρχουν, εστιάζουμε αρχικά στη χρήση οικονομικής πίεσης, ενισχύοντας τις κυρώσεις, ώστε να επιτύχουμε το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο Λευκός Οίκος», είπε η πηγή αυτή.

Εμπειρογνώμονες ΟΗΕ: «Παράνομη ένοπλη επίθεση» ο ναυτικός αποκλεισμός

Νωρίτερα σήμερα (24/12), εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τον «παράνομη ένοπλη επίθεση» που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν κλιμακώσει τη στρατιωτική παρουσία τους στην Καραϊβική και έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό στη Βενεζουέλα, την οποία κατηγορούν για χρηματοδότηση της «ναρκοτρομοκρατίας».

«Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα μονομερούς επιβολής κυρώσεων μέσω ενός ένοπλου αποκλεισμού», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ειδικοί, που εργάζονται κατόπιν εντολής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, χωρίς ωστόσο να μιλούν εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτός ο αποκλεισμός, που επιβάλλεται σε πετρελαιοφόρα που θεωρούνται ότι υπόκεινται σε κυρώσεις, συνιστά, σύμφωνα με τους ειδικούς, «απαγορευμένη χρήση στρατιωτικής βίας» εναντίον άλλου κράτους, βάσει του Άρθρου 2 του Χάρτη του ΟΗΕ.

«Αυτή είναι μια τόσο σοβαρή χρήση βίας που αναγνωρίζεται ρητά ως παράνομη ένοπλη επίθεση κατά την έννοια του ορισμού της επίθεσης που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1974», δήλωσαν περαιτέρω, υποδεικνύοντας ότι αυτό κατ' αρχήν παρέχει «στο κράτος-θύμα το δικαίωμα νόμιμης αυτοάμυνας».

Αυτός ο αποκλεισμός έρχεται έπειτα από κατηγορίες που εξαπέλυσαν τον Νοέμβριο οι ΗΠΑ εναντίον μελών της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, αυτά τα άτομα αποτελούν μέρος μιας φερόμενης ως «τρομοκρατικής οργάνωσης» γνωστής ως «Cartel de los Soles». Αυτό το καρτέλ είναι μια οργάνωση της οποίας η ύπαρξη δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται μάλλον για δίκτυα διαφθοράς που συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες.

Τουλάχιστον 105 ο αριθμός των νεκρών

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη κατασχέσει δύο πετρελαιοφόρα που κρίθηκαν ύποπτα για παράνομη μεταφορά πετρελαίου της Βενεζουέλας και, από τον Σεπτέμβριο, έχουν βομβαρδίσει σκάφη που κατηγορούν για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 105 θανάτους.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κανένας από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν μέχρι στιγμής δεν αποτελούσε άμεση απειλή που να δικαιολογεί τη χρήση θανατηφόρας βίας», σημείωσαν οι ειδικοί.

«Αυτές οι εκτελέσεις αποτελούν παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή. Πρέπει να διερευνηθούν και οι υπεύθυνοι πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα, το αμερικανικό Κογκρέσο θα πρέπει να παρέμβει για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις και να άρει τον αποκλεισμό», συνέχισαν.

Χθες Τρίτη, Βενεζουέλα, Ρωσία και Κίνα καταδίκασαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τις κινήσεις Ουάσινγκτον κατά του Καράκας. Στο Συμβούλιο ο πρεσβευτής της Βενεζουέλας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «τον μεγαλύτερο εκβιασμό στην ιστορία μας».

