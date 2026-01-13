Γιατί οι ΗΠΑ εισέβαλαν εύκολα στη Βενεζουέλα - Τα συστήματα αεράμυνας δεν ήταν συνδεδεμένα με ραντάρ

Η «εισβολή» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, παραξένεψε αρκετούς για την ευκολία με την οποία διεξήχθη και γιατί προφανώς δεν συνάντησε καμία αντίσταση.

?????--- More imagery coming out of Caracas, Venezuela showing a closer view of strikes as well as what are reportedly US Chinook helicopters over the city. #Venezuela / #USA / #USAvenezuelaWar / #Canada / #WW3 / #newfront pic.twitter.com/wtAtQTZUNH

— ?? Vanguard-Veritas?? (@RussCan91) January 3, 2026



Η εξήγηση είναι τόσο απλή, όσο και απροσδόκητη, σύμφωνα με τους New York Times.

Τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας που παραδόθηκαν στη Βενεζουέλα δεν ήταν καν συνδεδεμένα με ραντάρ όταν τα αμερικανικά ελικόπτερα ξεκίνησαν την εισβολή τους.

Έτσι, ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας έμεινε ευάλωτος σε επιθέσεις.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, η Βενεζουέλα ανακοίνωσε την αγορά πυραυλικών συστημάτων S-300 και Buk από τη Ρωσία, αλλά δεν κατάφερε να τα συντηρήσει και να τα λειτουργήσει.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους και αναλυτές, τα αντιαεροπορικά συστήματα της Βενεζουέλας ουσιαστικά αποσυνδέθηκαν όταν οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα, Καράκας, και ενδέχεται να ήταν εκτός λειτουργίας για χρόνια.

Η ανάλυση φωτογραφιών, βίντεο και δορυφορικών εικόνων αποκάλυψε ότι ορισμένα εξαρτήματα αεράμυνας βρίσκονταν σε αποθήκη και δεν ήταν λειτουργικά κατά τη στιγμή της επίθεσης.

?AHORA: HELICÓPTEROS ESTADOUNIDENSES BOMBARDEARON EL COMPLEJO MILITAR DE CARACAS.



MUCHAS GRACIAS TRUMP!

pic.twitter.com/qlGyAnFnlG

— piti (@nosoypitti) January 3, 2026



Έτσι, παρά τους μήνες προειδοποιήσεων, η Βενεζουέλα δεν ήταν προετοιμασμένη για μια αμερικανική εισβολή.

Η ανικανότητα του στρατού της Βενεζουέλας και η διαφθορά της κυβέρνησης πιθανότατα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Επίσης, η εκτροπή Ρώσων εκπαιδευτών και τεχνικών ειδικών στην Ουκρανία, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τη Βενεζουέλα να διατηρήσει τα συστήματα αεράμυνάς της σε λειτουργική κατάσταση, μπορεί να έπαιξε ρόλο.

Το φθινόπωρο, ο Μαδούρο ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα είχε θέσει τα στρατεύματά της και την αεράμυνά της σε ετοιμότητα μάχης σε απάντηση στην αυξανόμενη απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την κατάληψή του, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας «δεν λειτούργησαν πολύ καλά» κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Βενεζουέλα .

