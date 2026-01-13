Γιατί οι ΗΠΑ εισέβαλαν εύκολα στη Βενεζουέλα - Τα συστήματα αεράμυνας δεν ήταν συνδεδεμένα με ραντάρ

Tα συστήματα αεράμυνας της Βενεζουέλας ίσως ήταν εκτός λειτουργίας για χρόνια

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Γιατί οι ΗΠΑ εισέβαλαν εύκολα στη Βενεζουέλα - Τα συστήματα αεράμυνας δεν ήταν συνδεδεμένα με ραντάρ
(AP Photo/Cristian Hernandez)
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «εισβολή» των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, παραξένεψε αρκετούς για την ευκολία με την οποία διεξήχθη και γιατί προφανώς δεν συνάντησε καμία αντίσταση.

Η εξήγηση είναι τόσο απλή, όσο και απροσδόκητη, σύμφωνα με τους New York Times.

Τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας που παραδόθηκαν στη Βενεζουέλα δεν ήταν καν συνδεδεμένα με ραντάρ όταν τα αμερικανικά ελικόπτερα ξεκίνησαν την εισβολή τους.

Έτσι, ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας έμεινε ευάλωτος σε επιθέσεις.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, η Βενεζουέλα ανακοίνωσε την αγορά πυραυλικών συστημάτων S-300 και Buk από τη Ρωσία, αλλά δεν κατάφερε να τα συντηρήσει και να τα λειτουργήσει.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους και αναλυτές, τα αντιαεροπορικά συστήματα της Βενεζουέλας ουσιαστικά αποσυνδέθηκαν όταν οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα, Καράκας, και ενδέχεται να ήταν εκτός λειτουργίας για χρόνια.

Η ανάλυση φωτογραφιών, βίντεο και δορυφορικών εικόνων αποκάλυψε ότι ορισμένα εξαρτήματα αεράμυνας βρίσκονταν σε αποθήκη και δεν ήταν λειτουργικά κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Έτσι, παρά τους μήνες προειδοποιήσεων, η Βενεζουέλα δεν ήταν προετοιμασμένη για μια αμερικανική εισβολή.

Η ανικανότητα του στρατού της Βενεζουέλας και η διαφθορά της κυβέρνησης πιθανότατα έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των ΗΠΑ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Επίσης, η εκτροπή Ρώσων εκπαιδευτών και τεχνικών ειδικών στην Ουκρανία, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τη Βενεζουέλα να διατηρήσει τα συστήματα αεράμυνάς της σε λειτουργική κατάσταση, μπορεί να έπαιξε ρόλο.

Το φθινόπωρο, ο Μαδούρο ανακοίνωσε ότι η Βενεζουέλα είχε θέσει τα στρατεύματά της και την αεράμυνά της σε ετοιμότητα μάχης σε απάντηση στην αυξανόμενη απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την κατάληψή του, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας «δεν λειτούργησαν πολύ καλά» κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Βενεζουέλα .

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε τροχαίο - 14χρονος στο τιμόνι του οχήματος

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Ιανουαρίου

07:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πόσα κέρδισαν 671.586 παλαιοί συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά - Αναλυτικοί πίνακες

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς συνέχιζαν να σκοτώνουν»: Μαρτυρίες από τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων από τους μουλάδες του Ιράν

06:40BOMBER

Όταν η διαφήμιση γίνεται σχιζοφρένεια

06:36WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι «ανοίγουν» σπήλαιο ηλικίας 40.000 ετών ξαναγράφοντας την ανθρώπινη Ιστορία

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Αιώνια» μάχη για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

06:32LIFESTYLE

Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

06:28WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από το ατύχημα που θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης Αγγλίας

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο απλός λόγος της «άνετης» εισβολής των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Τα συστήματα αεράμυνας δεν ήταν συνδεδεμένα με ραντάρ

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκωδικοποιώντας την παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη - Τι σηματοδοτεί το πάνελ, τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο είναι το UAV κρούσης Geran-5 που η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εναντίον της Ουκρανίας

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το ψηφιακό «μάτι» της ΑΑΔΕ βάζει τέλος στην απόκρυψη εισοδημάτων - «Τσουχτερά» τα πρόστιμα

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν τα φαινόμενα αλλά επιμένει ο παγετός – Πρόβλεψη για νέο κύμα χιονοπτώσεων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου - Η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, τα κοσμήματα και το δεύτερο κινητό

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Βουτηγμένη στο αίμα η λαϊκή εξέγερση στο Ιράν: Ξεπέρασαν τους 640 οι νεκροί – Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς και εξετάζει τις επόμενες κινήσεις

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου - Η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, τα κοσμήματα και το δεύτερο κινητό

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Αιώνια» μάχη για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι

06:28WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από το ατύχημα που θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης Αγγλίας

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν τα φαινόμενα αλλά επιμένει ο παγετός – Πρόβλεψη για νέο κύμα χιονοπτώσεων

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

06:32LIFESTYLE

Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο είναι το UAV κρούσης Geran-5 που η Ρωσία χρησιμοποίησε για πρώτη φορά εναντίον της Ουκρανίας

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε η Βενεζουέλα, ούτε η Αργεντινή: Αυτή είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Λατινική Αμερική

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

08:03WHAT THE FACT

Η ανθρωπότητα μόλις έλαβε ένα σήμα 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο δείχνει την 16χρονη Λόρα που αγνοείται από το Ρίο - Έφτασε στην Αθήνα με ταξί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ