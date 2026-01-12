Λονδίνο: Χωρίς παντελόνια στο Μετρό εκατοντάδες επιβάτες για να... σπάσει η μονοτονία του χειμώνα

Μια δόση χιούμορ και μια γερή δόση... κρύου έφεραν την Κυριακή στο Μετρό του Λονδίνου περισσότεροι από εκατό συμμετέχοντες στο φετινό "No Trousers Tube Ride". Για λίγες ώρες, οι αυστηροί κανόνες και η βιασύνη της βρετανικής πρωτεύουσας έδωσαν τη θέση τους στο παράδοξο, καθώς οι επιβάτες ταξίδευαν χωρίς παντελόνια, σπάζοντας τη μονοτονία του χειμώνα.

Οι συμμετέχοντες επιβιβάστηκαν στους συρμούς του κεντρικού Λονδίνου φορώντας παλτό, κασκόλ και παπούτσια, αλλά παραλείποντας εντελώς το παντελόνι τους. Η εικόνα προκαλούσε αρχικά σύγχυση, καθώς με μια πρώτη ματιά έδειχναν ντυμένοι κανονικά, μέχρι η οπτική αντίθεση να αποκαλύψει το χιουμοριστικό δρώμενο.

Επιβάτες χωρίς παντελόνια στο Μετρό του Λονδίνου AP

Χαμόγελα και απορία στις αποβάθρες

Η συνάντηση ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Chinatown. Μικρές ομάδες «ημίγυμνων» επιβατών άρχισαν να εναλλάσσουν γραμμές του Μετρό, προκαλώντας αυθόρμητα χαμόγελα, φωτογραφικά φλας αλλά και βλέμματα απορίας από τους ανυποψίαστους περαστικούς.

Όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, ο στόχος της δράσης είναι απλός: «Να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να σπάσουμε τη χειμερινή ρουτίνα και να μοιραστούμε ένα γέλιο με αγνώστους».

Επιβάτες χωρίς παντελόνια στο Μετρό του Λονδίνου AP

Μια παράδοση δεκαετιών

Η εκδήλωση δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα ούτε επίσημη οργανωτική δομή. Ακολουθεί μια παράδοση που ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια και έκτοτε έχει εξαπλωθεί σε δεκάδες μεγαλουπόλεις ανά τον κόσμο. Για τους Λονδρέζους, αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναμενόμενα και «εκκεντρικά» ραντεβού της χρονιάς.