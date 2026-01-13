Τουρκία: Προσαγωγή Κύπριας αεροσυνοδού για τη συντριβή του λιβυκού αεροσκάφους στην Άγκυρα

Η υπόθεση της συντριβής του Falcon 50 έξω από την Άγκυρα στις 23 Δεκεμβρίου 2025, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Άλι αλ – Χαντάντ, συνεργάτες του και της Ελληνίδας αεροσυνοδού Μαρίας Παππά, φαίνεται να λαμβάνει νέα διάσταση, καθώς οι τουρκικές αρχές ανακοίνωσαν την προσαγωγή μίας Κύπριας αεροσυνοδού.

Η αεροσυνοδός ανήκε στο πλήρωμα του ιδιωτικού τζετ, το οποίο είχε μεταφέρει το αεροσκάφος από τη Μάλτα στην Τουρκία πριν από τη μοιραία πτήση με τον στρατηγό της Λιβύης. Η αεροσυνοδός συνελήφθη στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Άγκυρα, κατόπιν εντολής της Εισαγγελίας Άγκυρας και της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ).

Έπειτα μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Ασφαλείας Άγκυρας, όπου ανακρίθηκε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, σύμφωνα με το t24.com.tr, χωρίς να προκύπτουν στοιχεία στην αρχική της κατάθεση που να ρίχνουν φως στα αίτια της συντριβής.

Ωστόσο, οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις επαφές και τις διασυνδέσεις της, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται κρίσιμη, καθώς η αεροσυνοδός είναι υπήκοος της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να χειριστούν τη διαδικασία με αυξημένη διακριτικότητα.

Η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας συνεχίζεται. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους θα σταλεί στη Βρετανία για εξειδικευμένη ανάλυση.

Δύο βασικά ερωτήματα εξακολουθούν να απασχολούν τις Αρχές: γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία, που συνήθως ταξίδευε με τακτικές πτήσεις, επέλεξε αυτή τη φορά ιδιωτικό αεροσκάφος, και γιατί υπήρξε αλλαγή στο πλήρωμα του τζετ, το οποίο ανήκε σε αεροπορική εταιρεία με έδρα τη Μάλτα.

