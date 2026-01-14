Μόντι: Η Ινδία στον δρόμο για την τρίτη παγκόσμια οικονομία

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του διανύει μια περίοδο «πρωτοφανούς βεβαιότητας και πολιτικής σταθερότητας», σε αντίθεση με το κλίμα έντονης αβεβαιότητας που επικρατεί παγκοσμίως, καλώντας τους επενδυτές από την Ινδία και το εξωτερικό να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ινδική οικονομία.

Μιλώντας μετά τα εγκαίνια της Περιφερειακής Διάσκεψης Vibrant Gujarat (VGRC) για τις περιοχές Σαουράστρα και Κατς, στην πόλη Ραζκότ, ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ινδία είναι σήμερα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία στον κόσμο και προχωρά σταθερά προς τον στόχο να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως.

«Εν μέσω μεγάλης παγκόσμιας αβεβαιότητας, η Ινδία βιώνει μια εποχή πρωτοφανούς σταθερότητας. Υπάρχει πολιτική συνέχεια και σταθερότητα στις πολιτικές μας», ανέφερε ο Μόντι, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία του Γκουτζαράτ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη ραγδαία ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διεύρυνση της μεσαίας τάξης και η αύξηση της αγοραστικής της δύναμης καθιστούν την Ινδία «χώρα απεριόριστων δυνατοτήτων». Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η αναπτυξιακή πορεία της χώρας βασίζεται στο τρίπτυχο «Μεταρρύθμιση, Απόδοση και Μετασχηματισμός», σημειώνοντας ότι η Ινδία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός εμβολίων παγκοσμίως, ο μεγαλύτερος καταναλωτής δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και η χώρα όπου η πλατφόρμα UPI έχει εξελιχθεί στο νούμερο ένα σύστημα άμεσων ψηφιακών συναλλαγών διεθνώς.

«Γι’ αυτό λέω συνεχώς ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για κάθε επενδυτή, εντός και εκτός Ινδίας, να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες», κατέληξε.

Ισχυρές επενδυτικές δεσμεύσεις από κολοσσούς

Στο ίδιο συνέδριο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Reliance Industries, Μουκές Αμπάνι, εξήρε τον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για ένα «αήττητο προστατευτικό τείχος που ονομάζεται Ναρέντρα Μόντι», το οποίο –όπως είπε– θωρακίζει την ανθεκτικότητα της Ινδίας απέναντι στις παγκόσμιες αναταράξεις. Ο Αμπάνι ανακοίνωσε ότι ο όμιλος Reliance δεσμεύεται να καταστήσει το Γκουτζαράτ πρωτοπόρο της Ινδίας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, διπλασιάζοντας τις επενδύσεις του στην πολιτεία από 3,5 τρισ. ρουπίες σε 7 τρισ. ρουπίες μέσα στην επόμενη πενταετία.

Παράλληλα, ο Κάραν Αντάνι, διευθύνων σύμβουλος της Adani Ports & SEZ Ltd, ανακοίνωσε ότι ο όμιλος Adani θα επενδύσει 1,5 τρισ. ρουπίες στην περιοχή Κατς του Γκουτζαράτ τα επόμενα πέντε χρόνια. Όπως ανέφερε, έως το 2030 θα ολοκληρωθεί το έργο Khavda με πλήρη εγκατεστημένη ισχύ 37 γιγαβάτ, ενώ προβλέπεται και διπλασιασμός της λιμενικής δυναμικότητας στο Μούντρα μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Διεθνής αναγνώριση

Τη διεθνή διάσταση του ρόλου του Ινδού πρωθυπουργού ανέδειξε και ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ινδία, Ολεξάντρ Πολιστσούκ, ο οποίος επαίνεσε τις προσπάθειες του Ναρέντρα Μόντι για την προώθηση της ειρήνης. «Αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα το πώς από περιφερειακός ηγέτης εξελιχθήκατε σε εθνικό και πλέον διαδραματίζετε παγκόσμιο ρόλο, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μου, για την εγκαθίδρυση της ειρήνης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η εικόνα που αναδείχθηκε από τη διάσκεψη στο Γκουτζαράτ επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της Ινδίας να εδραιωθεί ως παγκόσμιος οικονομικός και τεχνολογικός πόλος, προσελκύοντας κολοσσιαίες επενδύσεις σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας.