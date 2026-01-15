Νέα τραγωδία με γερανό στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον δύο νεκροί - Έπεσε σε πολυσύχναστο δρόμο (Βίντεο)
Το νέο δυστύχημα καταγράφτηκε μία ημέρα μετά την κατάρρευση γερανού πάνω σε τρένο, με αποτέλεσμα 32 άτομα να χάσουν τη ζωή τους
Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όταν γερανός κατέρρευσε σε προάστιο της Μπανγκόκ την Πέμπτη (15/01), σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο άτομα, μία ημέρα μετά την πτώση γερανού πάνω σε τρένο στο βόρειο τμήμα της χώρας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 32 ανθρώπων.
Ο γερανός έπεσε το πρωί σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου υπό κατασκευή κοντά στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης κι οι αρχές κατέγραψαν «δυο νεκρούς», πάντως κανέναν άλλο τραυματία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας.
Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει μεταλλική δομή να έχει καταρρεύσει μέσα σε σύννεφο σκόνης και οχήματα που έχουν συνθλιφτεί κάτω από όγκους μπετόν.
Ο αυτοκινητόδρομος υπό κατασκευή θα επιτρέψει να αποσυμφορηθεί ο αυτοκινητόδρομος Ράμα Β΄, όπου τα μποτιλιαρίσματα είναι συχνά. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός συνδέει την Μπανγκόκ με το νότιο τμήμα της χώρας. Ωστόσο (και) σε αυτό το μεγάλο έργο οι καθυστερήσεις και τα θανατηφόρα δυστυχήματα διαδέχονται το ένα το άλλο.
«Υπερβολικά συχνά» τα δυστυχήματα
Η κατάρρευση δοκαριού από μπετόν, που θα υποστήριζε μελλοντική οδογέφυρα, είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους τον Μάρτιο του 2025 σε προάστιο της Μπανγκόκ.
Και τρεις εργάτες σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2024 όταν κατέρρευσε γερανός.
Το νέο δυστύχημα καταγράφτηκε την επομένη της κατάρρευσης γερανού πάνω σε επιβατικό σιδηροδρομικό συρμό στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, δυστύχημα με απολογισμό 32 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.
«Τα δυστυχήματα αυτού του είδους έχουν γίνει υπερβολικά συχνά», στηλίτευσε χθες ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ.
«Είναι καιρός να αλλάξουμε τον νόμο», να δημιουργηθεί «μαύρη λίστα κατασκευαστικών εταιρειών που είναι υπεύθυνες για δυστυχήματα που επαναλαμβάνονται», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.
Ο γερανός που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου χθες βρισκόταν σε πελώριο εργοτάξιο μεγάλου σιδηροδρομικού έργου, το οποίο έχει αναλάβει ταϊλανδική εταιρεία εμπλακείσα σε αρκετά παρόμοια δυστυχήματα στο παρελθόν, η Italian-Thai Development.
Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι μάλλον συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.