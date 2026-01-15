Νέα τραγωδία με γερανό στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον δύο νεκροί - Έπεσε σε πολυσύχναστο δρόμο (Βίντεο)

Το σημείο της κατάρρευσης του γερανού σε προάστιο της Μπανγκόκ.

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όταν γερανός κατέρρευσε σε προάστιο της Μπανγκόκ την Πέμπτη (15/01), σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο άτομα, μία ημέρα μετά την πτώση γερανού πάνω σε τρένο στο βόρειο τμήμα της χώρας, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 32 ανθρώπων.

NEW: Crane collapses onto road in Thailand, killing at least 2 people. It comes just a day after a crane collapse killed 32 people on a train pic.twitter.com/1radRSVCEb — BNO News Live (@BNODesk) January 15, 2026

Ο γερανός έπεσε το πρωί σε εργοτάξιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου υπό κατασκευή κοντά στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης κι οι αρχές κατέγραψαν «δυο νεκρούς», πάντως κανέναν άλλο τραυματία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της αστυνομίας.

Οπτικό υλικό από το σημείο δείχνει μεταλλική δομή να έχει καταρρεύσει μέσα σε σύννεφο σκόνης και οχήματα που έχουν συνθλιφτεί κάτω από όγκους μπετόν.

Ο αυτοκινητόδρομος υπό κατασκευή θα επιτρέψει να αποσυμφορηθεί ο αυτοκινητόδρομος Ράμα Β΄, όπου τα μποτιλιαρίσματα είναι συχνά. Ο αυτοκινητόδρομος αυτός συνδέει την Μπανγκόκ με το νότιο τμήμα της χώρας. Ωστόσο (και) σε αυτό το μεγάλο έργο οι καθυστερήσεις και τα θανατηφόρα δυστυχήματα διαδέχονται το ένα το άλλο.

A construction crane collapsed onto Rama II Road in Samut Sakhon on Thursday morning, reportedly striking two vehicles travelling below. Authorities are investigating the cause as emergency units secured the scene.#เครนถล่ม #พระราม2 pic.twitter.com/tAPLyeOuIb — Bangkok Post (@BangkokPostNews) January 15, 2026

«Υπερβολικά συχνά» τα δυστυχήματα

Η κατάρρευση δοκαριού από μπετόν, που θα υποστήριζε μελλοντική οδογέφυρα, είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους τον Μάρτιο του 2025 σε προάστιο της Μπανγκόκ.

Και τρεις εργάτες σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2024 όταν κατέρρευσε γερανός.

Το νέο δυστύχημα καταγράφτηκε την επομένη της κατάρρευσης γερανού πάνω σε επιβατικό σιδηροδρομικό συρμό στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη, δυστύχημα με απολογισμό 32 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Crane konstruksi berukuran besar ambruk & menimpa rangkaian kereta penumpang yang melaju dari Bangkok menuju ke Ubon Ratchathani, Thailand



Insiden ini terjadi di wilayah Si Khiu, Provinsi Nakhon Ratchasima, Rabu 14/1/2026 menyebabkan 22 orang meninggal dunia

*M4 Thai Train Guide pic.twitter.com/MRHjf12ako — Komunitas Sahabat Kereta (@sahabat_kereta) January 14, 2026

«Τα δυστυχήματα αυτού του είδους έχουν γίνει υπερβολικά συχνά», στηλίτευσε χθες ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Ανούτιν Τσαρνβίρακουλ.

«Είναι καιρός να αλλάξουμε τον νόμο», να δημιουργηθεί «μαύρη λίστα κατασκευαστικών εταιρειών που είναι υπεύθυνες για δυστυχήματα που επαναλαμβάνονται», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο γερανός που προκάλεσε τον εκτροχιασμό του τρένου χθες βρισκόταν σε πελώριο εργοτάξιο μεγάλου σιδηροδρομικού έργου, το οποίο έχει αναλάβει ταϊλανδική εταιρεία εμπλακείσα σε αρκετά παρόμοια δυστυχήματα στο παρελθόν, η Italian-Thai Development.

Τα δυστυχήματα σε βιομηχανίες, εργοτάξια ή στις μεταφορές είναι μάλλον συχνά στην Ταϊλάνδη, εξαιτίας της ενίοτε υπέρμετρης χαλαρότητας ως προς την εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

