ΗΠΑ: Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης έβρισε γυναίκα που τον ενοχλούσε στο αεροδρόμιο - Βίντεο
Η αντιπαράθεση του πρώην δημάρχου Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς με μία γυναίκα η οποία τον ενοχλούσε σε αεροδρόμιο έχει καταγραφεί σε βίντεο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η γυναίκα φαίνεται να τον πλησιάζει την ώρα που επιβιβάζονται σε πτήση και να του λέει: «Έρικ Άνταμς σε παρακαλώ ρίξε μου μπουνιά στο πρόσωπο. Θα μου άρεσε πολύ αν μου έριχνες μπουνιά στο πρόσωπο».

Τότε ο Έρικ Άνταμς της απαντά: «Δεν είμαι δήμαρχος πια. Να πας να γ@@@».

Το βίντεο δημοσιεύθηκε αργότερα στην αμερικανική εφημερίδα New York Post. Ο Έρικ Άνταμς, φάνηκε να υποστηρίζει και δημόσια την πράξη του, αφού δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ το κείμενο της Post και σχολίασε: «Έτσι ακριβώς».

