Νέα Υόρκη: Αποσύρθηκε από την κούρσα των δημοτικών εκλογών ο απερχόμενος δήμαρχος Έρικ Άνταμς

Ο αυτοαποκαλούμενος «σοσιαλιστής» Ζοχράν Μαμντάνι είναι πλέον αντιμέτωπος με τον πρώην κυβερνήτη της πολιτείας Άντριου Κούομο και τον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για τον δημαρχιακό θώκο της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, σε προεκλογική συγκέντρωση για την επανεκλογή του στο δημαρχείο της πόλης, στις 26 Ιουνίου 2025. 

AP/Yuki Iwamura
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς, απέσυρε σήμερα την υποψηφιότητά του για επανεκλογή του, με την μάχη για τον δήμο της αμερικανικής μεγαλούπολης να δίνεται πλέον μεταξύ του προοδευτικού υποψηφίου των Δημοκρατικών Ζοχράν Μαμντάνι και του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο.

Ο Άνταμς υπολειπόταν σε δημοσκοπήσεις από τον Μαμντάνι και τον Κουόμο, ο οποίος κατεβαίνει ως ανεξάρτητος, με τον Μαμντάνι να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα σε δημοσκοπήσεις, ενόψει των εκλογών της 4ης Νοεμβρίου.

Μαμντάνι

Ο υποψήφιος δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι σε προεκλογική συγκέντρωση στις 20 Αυγούστου 2025.

AP/Richard Drew

«Παρά όλα όσα έχουμε πετύχει, δεν μπορώ να συνεχίσω την εκστρατεία επανεκλογής μου», δήλωσε ο Άνταμς σε ανάρτηση στο X.

Η Δημοκρατική κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης. Ο 33χρονος υποψήφιος, αυτοαποκαλούμενος «σοσιαλιστής», εμφανίζεται ως φαβορί για να νικήσει.

