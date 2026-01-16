Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση
Ο Γιουν Σουκ Γέολ κρίθηκε ένοχος για παρεμπόδιση των Αρχών και παραποίηση επίσημων εγγράφων
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση από δικαστήριο της Νότιας Κορέας ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Γιουν Σουκ Γέολ, καθώς κρίθηκε ένοχος για παρεμπόδιση των Αρχών κατά την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024.
Κρίθηκε, επίσης, ένοχος για παραποίηση επίσημων εγγράφων και μη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που απαιτείται για τον στρατιωτικό νόμο.
Η απόφαση αποτελεί την πρώτη ποινική καταδίκη που σχετίζεται με την αποτυχημένη κήρυξη στρατιωτικού νόμου και ο Γιουν έχει δικαίωμα έφεσης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Hummer του Tupac βγαίνει ξανά στο σφυρί
07:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:36 ∙ LIFESTYLE