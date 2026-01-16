Νότια Κορέα: Ο πρώην πρόεδρος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση

Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση από δικαστήριο της Νότιας Κορέας ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Γιουν Σουκ Γέολ, καθώς κρίθηκε ένοχος για παρεμπόδιση των Αρχών κατά την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης μετά την κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024.

Κρίθηκε, επίσης, ένοχος για παραποίηση επίσημων εγγράφων και μη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία που απαιτείται για τον στρατιωτικό νόμο.

Η απόφαση αποτελεί την πρώτη ποινική καταδίκη που σχετίζεται με την αποτυχημένη κήρυξη στρατιωτικού νόμου και ο Γιουν έχει δικαίωμα έφεσης.