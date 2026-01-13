Νότια Κορέα: Θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ ζητά η εισαγγελία

Η υπόθεση συνδέεται με την αιφνιδιαστική απόφαση του τότε προέδρου να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που διήρκεσε μόλις λίγες ώρες,

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νότια Κορέα: Θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ ζητά η εισαγγελία

Ο παραπεμφθείς πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol παρίσταται στην τέταρτη ακροαματική διαδικασία της δίκης του για την επιβολή στρατιωτικού νόμου στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Σεούλ, Νότια Κορέα, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025

(Jeon Heon Kyun/Pool Photo via AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι εισαγγελικές αρχές της Νότιας Κορέας ζήτησαν την επιβολή θανατικής ποινής στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ, εφόσον κριθεί ένοχος για τον ρόλο του στην αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024. Το αίτημα κατατέθηκε κατά τις τελικές αγορεύσεις στη δίκη που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου της Σεούλ, όπου ο Γιουν κατηγορείται ως «εγκέφαλος στάσης».

Η υπόθεση συνδέεται με την αιφνιδιαστική απόφαση του τότε προέδρου να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που διήρκεσε μόλις λίγες ώρες, κι όμως βύθισε τη χώρα σε πολιτική κρίση. Ακολούθησε η παραπομπή του από το κοινοβούλιο και η κράτησή του ενόψει της δίκης.

Αντιμέτωπος με τη βαρύτερη κατηγορία στο νομοθετικό σύστημα της Νότιας Κορέας

Η ηγεσία στάσης αποτελεί τη βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίζει ο Γιουν Σουκ Γεόλ. Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική νομοθεσία, για το αδίκημα αυτό προβλέπεται είτε ισόβια κάθειρξη είτε θανατική ποινή, με τους εισαγγελείς να είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν μία από τις δύο ποινές. Στην αγόρευσή τους υποστήριξαν ότι, παρότι δεν υπήρξαν νεκροί, η πρόθεση του πρώην προέδρου ήταν εξίσου βίαιη.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ανώτατος στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος ανέφερε ότι ο Γιουν είχε διατάξει τη σύλληψη βουλευτών. Παρουσιάστηκε επίσης σημείωμα ενός εκ των σχεδιαστών του στρατιωτικού νόμου, πρώην αξιωματικού, στο οποίο γινόταν λόγος για «εξουδετέρωση» εκατοντάδων προσώπων, μεταξύ τους δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές και βουλευτές.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο Γιουν Σουκ Γεόλ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κήρυξη στρατιωτικού νόμου είχε συμβολικό χαρακτήρα και στόχο να στρέψει τη δημόσια προσοχή σε παρατυπίες της αντιπολίτευσης. Η δίκη του έχει ενοποιηθεί με εκείνες δύο ακόμη κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής του, του πρώην υπουργού Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιουν και του πρώην αρχηγού της αστυνομίας Τσο Τζι-χο.

Η Νότια Κορέα δεν έχει προχωρήσει σε εκτελέσεις εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Το 1996, ο πρώην στρατιωτικός δικτάτορας Τσουν Ντου-χουάν είχε καταδικαστεί σε θάνατο για το πραξικόπημα του 1979, ποινή που αργότερα μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Προφυλακίσμένος για μήνες

Η απόφαση και η ποινή για τον Γιουν και τους συγκατηγορούμενούς του αναμένεται να ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν στον Φεβρουάριο. Ο πρώην πρόεδρος παραμένει προφυλακισμένος επί μήνες, αντιμετωπίζοντας και άλλες ποινικές υποθέσεις. Τον προηγούμενο μήνα, οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή κάθειρξης 10 ετών για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και συναφείς κατηγορίες που σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

Η κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου 2024 προκάλεσε σοκ εντός και εκτός χώρας. Ο Γιουν είχε επικαλεστεί απειλή από τη Βόρεια Κορέα, κι όμως πολλοί την εξέλαβαν ως απόπειρα ελέγχου της εξουσίας εν μέσω εσωτερικών πολιτικών πιέσεων. Έκτοτε, η χώρα οδηγήθηκε σε πρόωρες εκλογές, με τον Λι Τζε-μιούνγκ να εκλέγεται πρόεδρος τον Ιούνιο. Παρά την πτώση του, ο Γιουν Σουκ Γεόλ διατηρεί υποστηρικτές στους δεξιούς κύκλους, που τον αντιμετωπίζουν ως πολιτικό μάρτυρα απέναντι στο φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:30ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες Κρίσεις Σμηνάρχων στην Πολεμική Αεροπορία 2026-2027

16:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Από τη Euroleague στην GBL: Ο Πανιώνιος έκανε σπουδαία κίνηση με τον Μπράντον Τέιλορ της Βίρτους

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο η πανελλαδική διάσκεψη αγροτών που δεν πήγαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Συζητούν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Survivor - «Καρφί» Σηφάκη: «17 χρόνια το κάνω, Σοϊλέδης δεν είμαι!»

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Labubu: Θύματα εκμετάλλευσης οι εργάτες που τις παράγουν, σύμφωνα με ΜΚΟ

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Την ώρα της συζήτησης στο Μαξίμου έκλεισαν οι παράδρομοι στην Αταλάντη

15:50ΥΓΕΙΑ

Νοσηλεία στο ΕΣΥ με ιδιωτική ασφάλιση: Αντιδρούν οι γιατροί στις προθέσεις του υπουργείου Υγείας

15:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αυτή είναι η νέα του σύντροφος μετά την Μπαντόσα - 28 ετών και πρώην τενίστρια

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ ζητά η εισαγγελία

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

15:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία: Δολοφόνησαν τον πρώην πρόεδρο της Αζαξιό κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του

15:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Λήγει στις 15/1 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Α21

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Πορεία στο υπουργείο Μεταφορών

15:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα «βόμβα» από την Αργεντινή - «Υπογράφει για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό»

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ ζευγαριού - Συνελήφθη ο 47χρονος σύζυγος

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερη αφέθηκε η Κύπρια αεροσυνοδός που ανακρίθηκε από την MIT για την συντριβή του Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου: Δεύτερος στις δημοσκοπήσεις ο Βίκτορ Όρμπαν

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

15:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα «βόμβα» από την Αργεντινή - «Υπογράφει για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό»

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Την ώρα της συζήτησης στο Μαξίμου έκλεισαν οι παράδρομοι στην Αταλάντη

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερη αφέθηκε η Κύπρια αεροσυνοδός που ανακρίθηκε από την MIT για την συντριβή του Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

15:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αυτή είναι η νέα του σύντροφος μετά την Μπαντόσα - 28 ετών και πρώην τενίστρια

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα», ισχυρίζεται ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον Άγγελο - Το σενάριο του δεύτερου ξυλοδαρμού

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Στο Μαξίμου οι αγρότες - Σε εξέλιξη η συνάντηση με Μητσοτάκη

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

16:56LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο: Πότε επιστρέφει η σειρά του MEGA - Τα πάνω κάτω στα νέα επεισόδια

14:29TRAVEL

Ναουρού: Μια κουκίδα στον Ειρηνικό ωκεανό - Η μικρότερη και πιο απόκοσμη νησιωτική χώρα του πλανήτη

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ