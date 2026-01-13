Νότια Κορέα: Θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ ζητά η εισαγγελία

Ο παραπεμφθείς πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol παρίσταται στην τέταρτη ακροαματική διαδικασία της δίκης του για την επιβολή στρατιωτικού νόμου στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Σεούλ, Νότια Κορέα, την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025

Οι εισαγγελικές αρχές της Νότιας Κορέας ζήτησαν την επιβολή θανατικής ποινής στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ, εφόσον κριθεί ένοχος για τον ρόλο του στην αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024. Το αίτημα κατατέθηκε κατά τις τελικές αγορεύσεις στη δίκη που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου της Σεούλ, όπου ο Γιουν κατηγορείται ως «εγκέφαλος στάσης».

Η υπόθεση συνδέεται με την αιφνιδιαστική απόφαση του τότε προέδρου να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέτρο που διήρκεσε μόλις λίγες ώρες, κι όμως βύθισε τη χώρα σε πολιτική κρίση. Ακολούθησε η παραπομπή του από το κοινοβούλιο και η κράτησή του ενόψει της δίκης.

Αντιμέτωπος με τη βαρύτερη κατηγορία στο νομοθετικό σύστημα της Νότιας Κορέας

Η ηγεσία στάσης αποτελεί τη βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίζει ο Γιουν Σουκ Γεόλ. Σύμφωνα με τη νοτιοκορεατική νομοθεσία, για το αδίκημα αυτό προβλέπεται είτε ισόβια κάθειρξη είτε θανατική ποινή, με τους εισαγγελείς να είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν μία από τις δύο ποινές. Στην αγόρευσή τους υποστήριξαν ότι, παρότι δεν υπήρξαν νεκροί, η πρόθεση του πρώην προέδρου ήταν εξίσου βίαιη.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ανώτατος στρατιωτικός διοικητής, ο οποίος ανέφερε ότι ο Γιουν είχε διατάξει τη σύλληψη βουλευτών. Παρουσιάστηκε επίσης σημείωμα ενός εκ των σχεδιαστών του στρατιωτικού νόμου, πρώην αξιωματικού, στο οποίο γινόταν λόγος για «εξουδετέρωση» εκατοντάδων προσώπων, μεταξύ τους δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές και βουλευτές.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο Γιουν Σουκ Γεόλ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η κήρυξη στρατιωτικού νόμου είχε συμβολικό χαρακτήρα και στόχο να στρέψει τη δημόσια προσοχή σε παρατυπίες της αντιπολίτευσης. Η δίκη του έχει ενοποιηθεί με εκείνες δύο ακόμη κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής του, του πρώην υπουργού Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιουν και του πρώην αρχηγού της αστυνομίας Τσο Τζι-χο.

Η Νότια Κορέα δεν έχει προχωρήσει σε εκτελέσεις εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Το 1996, ο πρώην στρατιωτικός δικτάτορας Τσουν Ντου-χουάν είχε καταδικαστεί σε θάνατο για το πραξικόπημα του 1979, ποινή που αργότερα μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Προφυλακίσμένος για μήνες

Η απόφαση και η ποινή για τον Γιουν και τους συγκατηγορούμενούς του αναμένεται να ανακοινωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν στον Φεβρουάριο. Ο πρώην πρόεδρος παραμένει προφυλακισμένος επί μήνες, αντιμετωπίζοντας και άλλες ποινικές υποθέσεις. Τον προηγούμενο μήνα, οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή κάθειρξης 10 ετών για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και συναφείς κατηγορίες που σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

Η κήρυξη στρατιωτικού νόμου στις 3 Δεκεμβρίου 2024 προκάλεσε σοκ εντός και εκτός χώρας. Ο Γιουν είχε επικαλεστεί απειλή από τη Βόρεια Κορέα, κι όμως πολλοί την εξέλαβαν ως απόπειρα ελέγχου της εξουσίας εν μέσω εσωτερικών πολιτικών πιέσεων. Έκτοτε, η χώρα οδηγήθηκε σε πρόωρες εκλογές, με τον Λι Τζε-μιούνγκ να εκλέγεται πρόεδρος τον Ιούνιο. Παρά την πτώση του, ο Γιουν Σουκ Γεόλ διατηρεί υποστηρικτές στους δεξιούς κύκλους, που τον αντιμετωπίζουν ως πολιτικό μάρτυρα απέναντι στο φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα.

Διαβάστε επίσης