Νέα εποχή στις σχέσεις Καναδά - Κίνας: Συμφώνησαν σε αμοιβαία μείωση των δασμών

Η Κίνα και ο Καναδάς ανακοίνωσαν ελάφρυνση των δασμών μετά από μια συνάντηση υψηλού διακυβεύματος μεταξύ Κάρνι και Σι

Νέα εποχή στις σχέσεις Καναδά - Κίνας: Συμφώνησαν σε αμοιβαία μείωση των δασμών

O Mαρκ Κάρνι με τον Σι Τζινπίνγκ

AP
Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσαν συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για τη μείωση των δασμών τους οποίους είχε επιβάλει η μία χώρα στην άλλη τα τελευταία χρόνια, σηματοδοτώντας μια επαναφορά στις σχέσεις των χωρών τους μετά από μια κρίσιμη συνάντηση στο Πεκίνο.

Η Κίνα αναμένεται να μειώσει τους δασμούς στο καναδικό έλαιο κανόλας από 85% σε 15% έως την 1η Μαρτίου, ενώ η Οτάβα συμφώνησε να φορολογήσει τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα με τον συντελεστή του πλέον ευνοούμενου έθνους, 6,1%, δήλωσε ο Κάρνι στους δημοσιογράφους.

Ο Σι χαιρέτισε τη νέα τροπή στις διμερείς σχέσεις, μετά από χρόνια τεταμένων σχέσεων και αντιπαραθέσεων, η οποια αποτελεί επίσης νίκη για τον Κάρνι, τον πρώτο Καναδό ηγέτη που επισκέπτεται την Κίνα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.

Ο Καναδός ηγέτης προσπαθεί να διαφοροποιήσει το καναδικό εμπόριο μακριά από τις ΗΠΑ, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας του, μετά την αβεβαιότητα που προκαλείται από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ. Η συμφωνία θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε περισσότερες κινεζικές επενδύσεις στον Καναδά, στην «πίσω πόρτα» δηλαδή της Αμερικής.

Ο ίδιος ο Κάρνι φάνηκε να υπαινίσσεται ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των δασμών του Τραμπ, οι οποίοι έχουν πλέον ωθήσει έναν από τους βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ προς τον μεγαλύτερο αντίπαλό του. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η σχέση του Καναδά με την Κίνα ήταν πιο «προβλέψιμη» τον τελευταίο μήνα και ότι θεώρησε τις συνομιλίες με το Πεκίνο «ρεαλιστικές και σεβαστές».

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η Οτάβα δεν συμφωνεί με το Πεκίνο σε όλα, προσθέτοντας ότι στις συζητήσεις του με τον Σι κατέστησε σαφείς τις «κόκκινες γραμμές» του Καναδά, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ανησυχιών για παρεμβάσεις στις εκλογές και της ανάγκης για «προστατευτικά κιγκλιδώματα».

Οι παρατηρητές πιστεύουν ότι η επίσκεψη του Κάρνι θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο που επίσης αισθάνονται τον πόνο από τους δασμούς της Ουάσινγκτον. Αντιθέτως, ο Σι προσπαθεί να δείξει ότι η Κίνα είναι ένας σταθερός παγκόσμιος εταίρος και έχει ενθαρρύνει πιο ρεαλιστικούς δεσμούς - σύμφωνα με τα λόγια του Πεκίνου, σε μία πραγματικότητα «win-win» για όλους.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας έχουν επισκεφθεί και οι δύο το Πεκίνο τις τελευταίες εβδομάδες. Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να το επισκεφθεί σύντομα, όπως επίσης και ο Γερμανός Καγκελάριος. Ο Κάρνι είπε ότι «ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά» και ο τρόπος με τον οποίο ο Καναδάς τοποθετείται «θα διαμορφώσει το μέλλον μας για τις επόμενες δεκαετίες», πρόσθεσε.

Νωρίτερα κατά την τριήμερη επίσκεψή του, είχε δηλώσει ότι η εταιρική σχέση Καναδά-Κίνας προετοιμάζει τις δύο χώρες για μια «νέα παγκόσμια τάξη». Αργότερα πρόσθεσε ότι το πολυμερές σύστημα είχε «διαβρωθεί, για να χρησιμοποιήσουμε έναν ευγενικό όρο, ή υπονομευτεί».

Καθώς οι κινεζικές και καναδικές αντιπροσωπείες κάθισαν στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού την Παρασκευή, ο Σι δήλωσε: «Η υγιής και σταθερή ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-Καναδά ευνοεί την παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία».


Οι δασμοί αποτελούσαν βασικό σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών. Το 2024, ο Καναδάς επέβαλε δασμούς 100% στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, ακολουθώντας παρόμοιους περιορισμούς των ΗΠΑ. Πέρυσι, το Πεκίνο ανταπέδωσε με δασμούς σε καναδικά γεωργικά και διατροφικά προϊόντα αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως σπόρους και λάδι κανόλας. Ως αποτέλεσμα, οι κινεζικές εισαγωγές καναδικών προϊόντων μειώθηκαν κατά 10% το 2025.

Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Καναδά, καταγράφοντας περισσότερα από 85 δισεκατομμύρια δολάρια σε διμερές εμπόριο εμπορευμάτων το 2024. Οι οικονομικοί δεσμοί με την Κίνα αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τον Κάρνι, ο οποίος δήλωσε πριν από την επίσκεψή του ότι ο Καναδάς επικεντρώνεται στην οικοδόμηση μιας «πιο ανταγωνιστικής, βιώσιμης και ανεξάρτητης οικονομίας» ενόψει της «παγκόσμιας αναστάτωσης του εμπορίου».

Ο τελευταίος Καναδός πρωθυπουργός που επισκέφθηκε την Κίνα ήταν ο Τζάστιν Τριντό, ο οποίος συναντήθηκε με τον Σι στο Πεκίνο το 2017.

