Το λογότυπο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ μοιάζει με το έμβλημα του ΟΗΕ

Το νεοσύστατο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη λογότυπο - και οι πιο διορατικοί γράφει ο Guardian έχουν παρατηρήσει την μεγάλη ομοιότητά του με το έμβλημα των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από το γεγονός ότι έχει αναδιαμορφωθεί κατά τον τρόπο του Τραμπ: όλο σε χρυσό και με επίκεντρο τις ΗΠΑ.

Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, εγκρίθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την προϋπόθεση ότι θα επικεντρωνόταν στη διαμεσολάβηση για μια εκεχειρία στη Γάζα. Έκτοτε, ωστόσο, ο Τραμπ έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο όργανο επιφορτισμένο με την επίλυση διεθνών συγκρούσεων όλων των αποχρώσεων, υπό την προεδρία του ίδιου του Τραμπ, σε αυτό που φαίνεται να αποτελεί μέρος της τελευταίας προσπάθειας της κυβέρνησης να αναδιαμορφώσει την μεταπολεμική παγκόσμια τάξη.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο, ενώ ορισμένες εκφράζουν ανησυχίες ότι η πρωτοβουλία θα μπορούσε να επιδιώξει να παραγκωνίσει ή να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Μιλώντας στο Νταβός την Τετάρτη, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο απαιτεί από τις χώρες να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά για να γίνουν μόνιμα μέλη, θα «συνεργαστεί» με τον ΟΗΕ για τον τερματισμό των παγκόσμιων συγκρούσεων.

To σύμβολο του ΟΗΕ

«Μόλις συγκροτηθεί πλήρως αυτό το Συμβούλιο, μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε και θα το κάνουμε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο Τραμπ. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , ωστόσο, οι άνθρωποι γρήγορα παρατήρησαν ότι το νέο λογότυπο του Συμβουλίου Ειρήνης μοιάζει με αυτό του ΟΗΕ, καθώς και τα δύο περιλαμβάνουν μια υδρόγειο σφαίρα με κλαδιά ελιάς σε κάθε πλευρά. Ενώ το λογότυπο του ΟΗΕ δείχνει έναν χάρτη ολόκληρου του κόσμου, αυτό του Τραμπ δείχνει μόνο τη Βόρεια Αμερική και ορισμένα μέρη της Νότιας Αμερικής, όπως η Βενεζουέλα, της οποίας τον έλεγχο έχει προσπαθήσει να διεκδικήσει.

Το χρώμα, επίσης, είναι διαφορετικό: το ουδέτερο μπλε του ΟΗΕ έρχεται σε αντίθεση με το φωτεινό χρυσό του Συμβουλίου της Ειρήνης, μια αισθητική που συνάδει με το προσωπικό στυλ του Τραμπ. Πέρυσι πρόσθεσε αυτό που ονόμασε «πινελιές Τραμπ» στο Οβάλ Γραφείο, εγκαθιστώντας χρυσά διακοσμητικά στην οροφή, στα πλαίσια των θυρών και στο τζάκι, καθώς και χρυσά τρόπαια και βάζα, ακόμη και χρυσά σουβέρ για ποτά που φέρουν το όνομά του.

Η εμμονή του Τραμπ με τον χρυσό

Εκείνη την εποχή, η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, το περιέγραψε ως «χρυσό γραφείο για τη χρυσή εποχή» και ένας εκπρόσωπος επέμεινε ότι ο χρυσός ήταν «υψηλότερης ποιότητας» και πληρώθηκε προσωπικά από τον Τραμπ. Αναφέρθηκε επίσης ότι στρατολόγησε τον «χρυσό άνθρωπο» του , όπως τον περιέγραψε ένας από τους συμβούλους του Τραμπ - έναν κατασκευαστή ντουλαπιών από τη Φλόριντα που έχει εργαστεί στο Mar-a-Lago και στο κλαμπ του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς.

Ο Τραμπ μάλιστα τοποθέτησε μια νέα πινακίδα που έγραφε «Οβάλ Γραφείο» σε καλλιγραφική χρυσή γραφή, η οποία φαινόταν να είναι τυπωμένη σε χαρτί και κολλημένη στον τοίχο. Η εμμονή του προέδρου των ΗΠΑ με τον χρυσό έχει επεκταθεί πέρα ​​από την απλή διακόσμηση.

Τον Ιούνιο, ο Οργανισμός Τραμπ παρουσίασε μια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας και ένα χρυσό smartphone αξίας 499 δολαρίων και τον Δεκέμβριο ανακοίνωσε τη χρυσή βίζα αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων για πλούσιους ξένους. Ξένοι ηγέτες έχουν ενισχύσει την αδυναμία του: τον Φεβρουάριο, αναφέρθηκε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου , έδωσε στον Τραμπ ένα «χρυσό σελιδοδείκτη» - μια προφανής αναφορά στην θανατηφόρα επίθεση του Ισραήλ το 2024 εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο - και τον Αύγουστο ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, δώρισε στον Τραμπ έναν χαραγμένο γυάλινο δίσκο με βάση που, σύμφωνα με την Washington Post , ήταν κατασκευασμένη από χρυσό 24 καρατίων.

Τον Νοέμβριο, εν τω μεταξύ, μια ομάδα Ελβετών δισεκατομμυριούχων του έδωσε ένα χρυσό επιτραπέζιο ρολόι Rolex και μια χαραγμένη ράβδο χρυσού αξίας 130.000 δολαρίων - μετά την οποία ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στην Ελβετία από 39% σε 15%.

