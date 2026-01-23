WSJ: O Έλον Μασκ επιστρέφει στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ

Ο Έλον Μασκ ανοίγει το πορτοφόλι του και αναζωπυρώνει τον πολιτικό του μηχανισμό ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή μήνες αφότου είχε υπονοήσει ότι θα αοοχωρούσε για να ασχοληθεί με την επιχειρηματική του αυτοκρατορία.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει ήδη δωρίσει 10 εκατομμύρια δολάρια σε έναν υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών για τη Γερουσία φέτος, και η «παγωμένη» σχέση του με τον πρόεδρο Τραμπ έχει αναθερμανθεί. Τις τελευταίες εβδομάδες, η πολιτική ομάδα του Μασκ συναντήθηκε με υποψήφιους διαφημιστές ενόψει πιθανών εργασιών για τις ενδιάμεσες εκλογές, με έμφαση σε ειδικούς σε ψηφιακά θέματα και θέματα γραπτών μηνυμάτων, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό. Ο Κρις Γιανγκ, κορυφαίος πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος του Μασκ, ηγείται των προσπαθειών και συναντάται με προμηθευτές, ορισμένους πολιτικούς υποψηφίους και τις ομάδες τους, ανέφεραν τα ίδια άτομα.

Τα σχέδια του Μασκ δεν έχουν ακόμη καθοριστεί πλήρως και η κλίμακα της προσπάθειας παραμένει ρευστή. Όσοι έχουν μιλήσει όμως πρόσφατα με τον Μασκ και τους συμβούλους του έμειναν με την εντύπωση ότι σκέφτεται να συνεισφέρει ξανά μέσω του America PAC - όπου ο ίδιος και άλλοι άρχισαν να υποστηρίζουν την προεδρική υποψηφιότητα του Τραμπ το 2024 - ή να συνεισφέρει σε άλλες επιτροπές πολιτικής δράσης και σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Για το 2026, ο Μασκ επικεντρώνεται στη κινητοποίηση των ψηφοφόρων του Τραμπ, μερικοί από τους οποίους έχουν εμφανιστεί μόνο για να τον ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές. Κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς , έχουν ενθαρρύνει τον Μασκ να βοηθήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να υπερασπιστεί την οριακή πλειοψηφία του στη Βουλή και τη Γερουσία, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Βανς διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Μασκ.

Ο Μασκ έχει διαθέσει 10 εκατομμύρια δολάρια για τις προσπάθειες κάλυψης της έδρας που κενώθηκε από τον γερουσιαστή Μιτς ΜακΚόνελ (Ρεπουμπλικάνος, Κεντάκι), υποστηρίζοντας μια super PAC που υποστηρίζει τον επιχειρηματία Νέιτ Μόρις, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η δωρεά του 2026, που αναφέρθηκε νωρίτερα από το Axios, υπογραμμίζει μια εμβάθυνση της πολιτικής συμμαχίας. Ο Μόρις έχει επίσης δεσμούς με τον Βανς, και η super PAC διοικείται από μερικούς από τους κορυφαίους εξωτερικούς συμβούλους του.

Τον περασμένο Μάιο, μετά την ταραχώδη θητεία του Μασκ στο Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης ο Τραμπ και ο Μασκ είχαν μια δημόσια διαμάχη. Ο Μασκ και οι διευθυντές της Tesla δήλωσαν στους επενδυτές ότι θα επικεντρωθεί στην επιχείρηση και οι μέτοχοι ενέκριναν ένα γενναιόδωρο πακέτο αμοιβών. Μια άλλη από τις εταιρείες του Μασκ - η SpaceX - προετοιμάζει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο .

Η προσέγγιση μεταξύ των δύο ανδρών αντιπροσωπεύει μια εκκολαπτόμενη ρεαλιστική συμμαχία, γράφει ο Guardian: Ο Τραμπ θα ανακτήσει την πρόσβαση στα χρήματα και την τεχνική υποδομή του Μασκ, ενώ ο Μασκ διατηρεί έναν αγωγό επιρροής στην κυβέρνηση. Ο Μασκ χρησιμοποιεί την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να ενισχύσει το όραμά του για μια πιο λιτή κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία επικεντρώνεται σε περικοπές ομοσπονδιακών δαπανών, απορρύθμιση και υποχρεωτικές αποδείξεις ιθαγένειας στις κάλπες.

Ο Μασκ δαπάνησε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια στον εκλογικό κύκλο του 2024 για να βοηθήσει στην εκλογή του Τραμπ και των Ρεπουμπλικανών και έγινε ο μεγαλύτερος γνωστός πολιτικός χορηγός της χώρας. Έχει εγκαταλείψει σε μεγάλο βαθμό τα σχέδιά του να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα, μια ιδέα που είχε γεννηθεί κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της διαμάχης του με τον Τραμπ , όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal.

Τον Σεπτέμβριο, ο Μασκ συναντήθηκε με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας επιμνημόσυνης δέησης για τον δολοφονημένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, και οι δύο άνδρες μίλησαν εκτενώς. Στις αρχές αυτού του μήνα, ο Μασκ δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο X να δειπνεί με τον Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Ο Γιανγκ, ο πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος του Mασκ συμμετείχε σε μια συνάντηση αυτόν τον μήνα με επίκεντρο ένα έργο δεδομένων για την America PAC με άτομα από την εταιρεία δεδομένων και αναλυτικών στοιχείων Red Oak Strategic και την εξειδικευμένη δικηγορική εταιρεία Lex Politica, σύμφωνα με έγγραφο που εξέτασε η Journal.

Ο Μασκ έχει κάνει περίπου 42 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές δωρεές από τον Ιούνιο του 2025, συμπεριλαμβανομένων 27 εκατομμυρίων δολαρίων στην Επιτροπή Πολιτικής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PAC) της Αμερικής (America PAC), 10 εκατομμυρίων δολαρίων σε επιτροπές πολιτικής και κοινωνικής δικτύωσης (PAC) που υποστηρίζουν τους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας και 5 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια επιτροπή πολιτικής και κοινωνικής δικτύωσης (PAC) που υποστηρίζει τον Τραμπ, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής. Ο απολογισμός δεν περιλαμβάνει την πρόσφατη δωρεά 10 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη του Μόρις, η οποία δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στα αρχεία της FEC.

«Ήταν πολύ χρήσιμος», δήλωσε ο ηγέτης της πλειοψηφίας της Γερουσίας, Τζον Θουν, στην Washington Examiner τον Δεκέμβριο . «Προφανώς το χαιρετίζω αυτό, και όσο περισσότερα θέλει να κάνει, τόσο περισσότερα το χαιρετίζουμε».

Οι πολιτικοί στρατηγικοί αναλυτές και των δύο κομμάτων λένε ότι οι εκλογές αυτό το φθινόπωρο θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόκληση για τους Ρεπουμπλικάνους. Ιστορικά, το κόμμα του νυν προέδρου τείνει να χάνει έδρες στις ενδιάμεσες εκλογές. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο δύο πρόεδροι είδαν το κόμμα τους να κερδίζει έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ενδιάμεσες εκλογές: ο Δημοκρατικός Μπιλ Κλίντον το 1998 και ο Ρεπουμπλικάνος Τζορτζ Μπους το 2002.

Ο Τραμπ, σε πρόσφατη συνέντευξή του, εξέφρασε αβεβαιότητα σχετικά με το εάν οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στις δημοσκοπήσεις, οι ψηφοφόροι λένε ότι ο πρόεδρος δεν έχει κάνει αρκετά για να μειώσει τις τιμές, επικαλούμενος το υψηλό κόστος των ειδών παντοπωλείου και της στέγασης. Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι αυτό θα μπορούσε να τους βλάψει στις ενδιάμεσες εκλογές. «Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα Journal τον Δεκέμβριο. «Θα πρέπει να κερδίσουμε. Αλλά, ξέρετε, στατιστικά, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις».

Διαβάστε επίσης