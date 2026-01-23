Mαρκ Κάρνι: Πώς ο Καναδός πρωθυπουργός έγινε ο νέος «ροκ σταρ» της πολιτικής

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός την Τρίτη (20/1), ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι εκφώνησε μια ομιλία που θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές που έχουν εκφωνηθεί ποτέ από Καναδό ηγέτη στον κόσμο. Και λίγα 24ωρα μετά στο ιστορικό φρούριο της πόλης του Κεμπέκ την, ακολούθησε μια ομιλία προς τους Καναδούς, η οποία, τόσο λόγω του χρόνου όσο και λόγω του περιεχομένου της, μπορεί να μείνει στην καναδική ιστορία ως εξίσου καθοριστική.

«Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός. Αλλά ο Καναδός Κάρνι ήταν το πραγματικό αστέρι. Εκφώνησε μια ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που διαμορφώνεται από την προεδρία Τραμπ. Οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ — το πρόσεξαν» γράφει η Washington Post, ενώ πολλά ακόμη δημοσιεύματα τον χαρακτήρισαν ως τον «νέο ροκ σταρ» της παγκόσμιας πολιτικής.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι απάντησε στο σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι «ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες» την Πέμπτη, λέγοντας ότι ο Καναδάς ευδοκιμεί χάρη στις καναδικές αξίες. Ο Κάρνι δήλωσε ότι ο Καναδάς μπορεί να δείξει στον κόσμο ότι το μέλλον δεν χρειάζεται να είναι αυταρχικό, μετά την επιστροφή του από το Νταβός, όπου εκφώνησε μια ομιλία που συγκέντρωσε ευρεία προσοχή.

«Ο Καναδάς ευδοκιμεί επειδή είμαστε Καναδοί»

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Κάρνεϊ καταδίκασε τον καταναγκασμό από τις μεγάλες δυνάμεις σε μικρότερες χώρες χωρίς να αναφέρει το όνομα του Τραμπ. Μετά την επιστροφή του στον Καναδά, ο Κάρνεϊ απάντησε απευθείας στον Τραμπ αναφερόμενος στις δηλώσεις του στο Νταβός. «Ο Καναδάς ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Τραμπ. «Να το θυμάσαι αυτό, Μαρκ, την επόμενη φορά που θα κάνεις τις δηλώσεις σου». «Ο Καναδάς δεν ζει χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς ευδοκιμεί επειδή είμαστε Καναδοί», απάντησε ο Κάρνι.

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν οικοδομήσει μια αξιοσημείωτη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της ασφάλειας και των πλούσιων πολιτιστικών ανταλλαγών, αλλά είπε «είμαστε αφέντες στο σπίτι μας, αυτή είναι η δική μας χώρα, είναι το μέλλον μας, η επιλογή εξαρτάται από εμάς». Ο Τραμπ αργότερα ανακάλεσε την πρόσκληση που είχε κάνει στον Κάρνεϊ να ενταχθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης.

«Αγαπητέ Πρωθυπουργέ Κάρνεϊ: Παρακαλώ αφήστε αυτή την Επιστολή να χρησιμεύσει ως παράδειγμα ότι το Συμβούλιο Ειρήνης αποσύρει την πρόσκλησή του προς εσάς σχετικά με την ένταξη του Καναδά σε αυτό που θα είναι, το πιο έγκριτο Συμβούλιο Ηγετών που έχει συγκληθεί ποτέ, οποιαδήποτε στιγμή», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ έχει μιλήσει για το ενδεχόμενο να γίνει ο Καναδάς η 51η πολιτεία των ΗΠΑ και δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα μια τροποποιημένη εικόνα ενός χάρτη των ΗΠΑ που περιλαμβάνει τον Καναδά, τη Γροιλανδία, τη Βενεζουέλα και την Κούβα ως μέρος της επικράτειάς τους. Στο Νταβός είπε επίσης ότι ο Καναδάς λαμβάνει πολλά «δωρεάν» από τις ΗΠΑ και «θα πρέπει να είναι ευγνώμων». Είπε ότι η ομιλία του Κάρνεϊ στο Νταβός έδειξε ότι «δεν ήταν και τόσο ευγνώμων».

Πρόσθεσε επίσης ότι ο Καναδάς θέλει να συμμετάσχει στο «Χρυσό Θόλο» — ένα σύστημα πυραυλικής άμυνας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που, όπως λέει, θα τεθεί σε λειτουργία πριν από τη λήξη της θητείας του το 2029.

«Επιλέξαμε να προστατεύουμε τους ευάλωτους»

Σε ομιλία του ενώπιον μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στην πόλη του Κεμπέκ, ο Κάρνι δήλωσε ότι η παραμονή στις αξίες του Καναδά είναι το κλειδί για τη διατήρηση της κυριαρχίας του. «Μπορούμε να δείξουμε ότι είναι εφικτός ένας άλλος δρόμος, ότι η ιστορία δεν είναι προορισμένη να στρεβλωθεί προς τον αυταρχισμό και τον αποκλεισμό. Μπορεί ακόμα να στρεβλωθεί προς την πρόοδο και τη δικαιοσύνη», είπε ο Κάρνεϊ. Ο Κάρνι είπε ότι «ο Καναδάς πρέπει να αποτελεί φάρο, ένα παράδειγμα για έναν κόσμο σε θαλασσοταραχή».

Ο Κάρνι είπε ότι σε μια εποχή αυξανόμενου λαϊκισμού και εθνοτικού εθνικισμού, ο Καναδάς μπορεί να δείξει πώς η ποικιλομορφία είναι δύναμη, όχι αδυναμία. «Υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι που επιδιώκουν αυτό που έχουμε χτίσει: μια πλουραλιστική κοινωνία που λειτουργεί», είπε ο Κάρνι.

Είπε ότι ο Καναδάς προσφέρει κοινή ευημερία και έχει μια δημοκρατία που επιλέγει να προστατεύει τους ευάλωτους από τους ισχυρούς. «Είναι μια σπουδαία χώρα για όλους. Είναι η σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο για να είσαι ένας απλός άνθρωπος. Δεν χρειάζεται να γεννηθείς πλούσιος ή από γαιοκτήμονα. Δεν χρειάζεται να έχεις συγκεκριμένο χρώμα ή να λατρεύεις έναν συγκεκριμένο θεό», είπε.

O Nτόναλντ Τραμπ με τον Μαρκ Κάρνι AP

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, νωρίτερα είχε παραπονεθεί για την ομιλία του Κάρνι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. «Δώστε μου μια ευκαιρία», είπε ο Λάτνικ στο Bloomberg TV. «Έχουν τη δεύτερη καλύτερη συμφωνία στον κόσμο και το μόνο που κάνω είναι να ακούω αυτόν τον τύπο να γκρινιάζει και να παραπονιέται». Ο Καναδάς έχει προστατευθεί από τις χειρότερες επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ από τη Συμφωνία Καναδά-ΗΠΑ-Μεξικού για το εμπόριο, γνωστή ως USMCA, αλλά η συμφωνία πρόκειται να υποβληθεί σε υποχρεωτική αναθεώρηση φέτος.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, πιθανός υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028, δήλωσε στο φόρουμ ότι πολλοί ηγέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες του έστειλαν απομαγνητοφωνημένα αντίγραφα της ομιλίας του Κάρνι. «Σέβομαι αυτό που έκανε ο Κάρνεϊ επειδή είχε το θάρρος των πεποιθήσεών του. Σηκώθηκε και νομίζω ότι πρέπει να σηκωθούμε στην Αμερική και να το καταγγείλουμε με σαφήνεια», είπε ο Νιούσομ.

«Μπορούμε να χάσουμε τη δημοκρατία μας όπως την ξέρουμε. Η χώρα μας μπορεί να γίνει αγνώριστη.» Ο Nιούσομ δήλωσε πως το γεγονός ότι ο Κάρνεϊ επέστρεψε από την Κίνα με μια συμφωνία για την εισαγωγή στον Καναδά φθηνών, υψηλής ποιότητας ηλεκτρικών οχημάτων, όχι κατασκευασμένων από το Μίσιγκαν, αλλά από το εξωτερικό, δείχνει πόσο απερίσκεπτη είναι η εξωτερική πολιτική του Trump. «Είναι αξιοσημείωτο να καταρρίπτεις συμμαχίες άνω των 80 ετών», είπε.

Πολλοί σύνεδροι στο Νταβός επαίνεσαν την ουσία και τη σαφήνεια της στάσης του Κάρνι . «Γνωρίζουμε ότι αντανακλά μια αλλαγή στην παγκόσμια τάξη που σχεδόν όλοι έχουμε δει να έρχεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αλλά κανένας ηγέτης μεγάλης κυβέρνησης δεν ήταν προετοιμασμένος να την πει πραγματικά», λέει ο Ίαν Μπρέμερ, πρόεδρος του Eurasia Group, μιας εταιρείας συμβούλων γεωπολιτικού κινδύνου

«Γιατί δεν προσκαλούμε τον Καναδά να γίνει μέλος της ΕΕ;»

«Ήταν η μόνη από τις ομιλίες ηγετών που είδα να εκφράζει, με βαρύτητα και ηθική σοβαρότητα, το σοκ που πολλοί από εμάς νιώθουμε εδώ», δήλωσε ο Άνταμ Τούζ, οικονομικός ιστορικός και δημοφιλής podcaster, ο οποίος συντόνισε μια δύσκολη συζήτηση με τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ. Ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, Γερμανός πρώην διπλωμάτης και κορυφαίος αρχηγός της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, συμφώνησε. Χαρακτήρισε τα σχόλια του Κάρνεϊ ως «απολύτως αξιοθαύμαστα» και είπε ότι «υπάρχουν κάποιοι που τώρα λένε, "γιατί δεν μπορούμε να προσκαλέσουμε τον Καναδά να γίνει μέλος της ΕΕ;"»

Ο Κάρνι, πρώην κεντρικός τραπεζίτης, ήταν κατά κάποιο τρόπο φτιαγμένος για να πρωταγωνιστήσει στο Νταβός. «Έκανε μια λαμπρή ομιλία, μια αξέχαστη ομιλία, και πιστεύω επίσης ότι είναι μια ομιλία που κάποιος σαν τον Ντόναλντ Τραμπ σέβεται», τονίζει ο Άντονι Σκαραμούτσι, τακτικός επισκέπτης του Νταβός που διετέλεσε για λίγο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου του Τραμπ. «Και η σύστασή μου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι να καλέσουν τον Μαρκ - είναι διαθέσιμος».

Ο «ροκ σταρ των τραπεζιτών» όπως τον αποκαλούσαν μέχρι σήμερα, είναι πρώην διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας και της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά και απέκτησε αυτό το προσωνύμιο λόγω της υψηλής του προβολής και της ικανότητάς του στη διαχείριση κρίσεων.

