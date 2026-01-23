Αντέλ Εξαρχόπουλος: Υπό κράτηση ο σύντροφός της, Doums, για ενδοοικογενειακή βία

Σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, τα περιστατικά για τα οποία κατηγορείται ο 33χρονος ράπερ σημειώθηκαν μεταξύ του 2017 και του 2024

Η Adele Exarchopoulos στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, στη νότια Γαλλία, την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

Invision
Ο Γάλλος ράπερ Doums, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Mamadou Coulibaly, τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ της Πέμπτης για ενδοοικογενειακή βία κατά της ηθοποιού και συντρόφου του, Αντέλ Εξαρχόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, τα περιστατικά για τα οποία κατηγορείται ο 33χρονος ράπερ σημειώθηκαν μεταξύ του 2017 και του 2024.

Ο ράπερ ανακρίνεται από τις Αρχές στο πλαίσιο μιας έρευνας για συστηματική ενδοοικογενειακή βία, όπως ανέφερε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μετά από καταγγελία που υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2024 η 32χρονη ηθοποιός. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Parisien, η Αντέλ Εξαρχόπουλος έχει ήδη καταθέσει σχετικά με την υπόθεση από το φθινόπωρο του 2025.

Ο 33χρονος ράπερ Doums

Ο Doums, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί πολλές φορές στο παρελθόν, κυρίως για κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και χρήσης ναρκωτικών, είναι επίσης αντικείμενο μιας ακόμη καταγγελίας από την Εξαρχόπουλος. Σύμφωνα με αυτήν, ο ράπερ φέρεται να επιτέθηκε στην ηθοποιό την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, λίγες ώρες πριν από τη σύλληψη του.

