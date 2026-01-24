Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο

Το σώμα ενός 30χρονου Ρώσου κολυμβητή, χωρίς κεφάλι και άκρα, εντοπίστηκε στην Κωνσταντινούπολη μήνες μετά την εξαφάνισή του κατά τη διάρκεια αγώνα κολύμβησης στον Βόσπορο. Πρόκειται για τον Νικολάι Σβετσνίκοφ, ο οποίος αγνοούνταν από το περασμένο καλοκαίρι, όταν συμμετείχε σε μία από τις πιο δημοφιλείς διεθνείς διοργανώσεις ανοιχτής θάλασσας στην Τουρκία.

Το πτώμα ανασύρθηκε την Τρίτη κοντά στην αποβάθρα Μπεμπέκ στην περιοχή Μπεσίκτας και ταυτοποιήθηκε επισήμως μέσω DNA, όπως επιβεβαίωσαν ρωσικές προξενικές αρχές την Πέμπτη. Η είδηση ανακοινώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη μέσω Telegram.

Εξαφάνιση κατά τη διάρκεια του αγώνα

Ο Σβετσνίκοφ συμμετείχε σε αγώνα 6,5 χιλιομέτρων διάπλου του Βοσπόρου, στον οποίο έλαβαν μέρος περίπου 3.000 αθλητές από 81 χώρες. Οι κολυμβητές ξεκινούν από την ασιατική πλευρά, στην περιοχή Κανλίτζα, και τερματίζουν στο Κουρουτσεσμέ, στη ευρωπαϊκή πλευρά, με τη θαλάσσια κυκλοφορία να διακόπτεται πλήρως για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Ο Βόσπορος θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές υδάτινες διαδρομές παγκοσμίως, καθώς πρόκειται για στενό μήκους 32 χιλιομέτρων που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ισχυρά ρεύματα.

Τα ευρήματα και η έρευνα

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι το σώμα του 30χρονου βρέθηκε χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια. Η υπόθεση έχει τεθεί υπό την εποπτεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και ειδικής μονάδας ανθρωποκτονιών, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο Κωνσταντινούπολης (Adli Tip Kurumu), όπου πραγματοποιήθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Η μητέρα του Σβετσνίκοφ δήλωσε ότι οι τουρκικές αρχές ήταν «κατά 80% βέβαιες» ήδη από την Τετάρτη πως επρόκειτο για τον γιο της, πριν επιβεβαιωθεί οριστικά η ταυτότητα μέσω γενετικών εξετάσεων.

Ευθύνες και νομικές κινήσεις

Ο Ρώσος πρόξενος ανέφερε ότι αναμένει από τις τουρκικές αρχές να ρίξουν πλήρες φως στις συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλπερέν Τσακμάκ, δήλωσε στο πρακτορείο RIA Novosti ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες και αμέλειες στην οργάνωση του αγώνα.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται και όσοι φέρουν ευθύνη λόγω αμέλειας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει και ξεχωριστή νομική διαδικασία για την καταβολή αποζημίωσης από τους διοργανωτές.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, υπάρχει χρονικό όριο δύο ωρών για τη διάσχιση του Βοσπόρου, ενώ όσοι δεν τερματίζουν εντός αυτού του διαστήματος περισυλλέγονται από την τουρκική ακτοφυλακή. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Moscow Times, αρκετοί συμμετέχοντες έχουν κατά καιρούς καταγγείλει ελλιπή επιτήρηση και ανεπαρκή αριθμό σωστικών σκαφών.

Η οικογένεια του Σβετσνίκοφ αναμένεται να μεταφέρει τη σορό του στη Ρωσία, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες στην Τουρκία.