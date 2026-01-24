Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο

Άγνωστο ακόμα πώς, ο 30χρονος εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια αγώνα και βρέθηκε... αποκεφαλισμένο

Δημήτρης Δρίζος

Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το σώμα ενός 30χρονου Ρώσου κολυμβητή, χωρίς κεφάλι και άκρα, εντοπίστηκε στην Κωνσταντινούπολη μήνες μετά την εξαφάνισή του κατά τη διάρκεια αγώνα κολύμβησης στον Βόσπορο. Πρόκειται για τον Νικολάι Σβετσνίκοφ, ο οποίος αγνοούνταν από το περασμένο καλοκαίρι, όταν συμμετείχε σε μία από τις πιο δημοφιλείς διεθνείς διοργανώσεις ανοιχτής θάλασσας στην Τουρκία.

Το πτώμα ανασύρθηκε την Τρίτη κοντά στην αποβάθρα Μπεμπέκ στην περιοχή Μπεσίκτας και ταυτοποιήθηκε επισήμως μέσω DNA, όπως επιβεβαίωσαν ρωσικές προξενικές αρχές την Πέμπτη. Η είδηση ανακοινώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη μέσω Telegram.

Εξαφάνιση κατά τη διάρκεια του αγώνα

Ο Σβετσνίκοφ συμμετείχε σε αγώνα 6,5 χιλιομέτρων διάπλου του Βοσπόρου, στον οποίο έλαβαν μέρος περίπου 3.000 αθλητές από 81 χώρες. Οι κολυμβητές ξεκινούν από την ασιατική πλευρά, στην περιοχή Κανλίτζα, και τερματίζουν στο Κουρουτσεσμέ, στη ευρωπαϊκή πλευρά, με τη θαλάσσια κυκλοφορία να διακόπτεται πλήρως για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Ο Βόσπορος θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές υδάτινες διαδρομές παγκοσμίως, καθώς πρόκειται για στενό μήκους 32 χιλιομέτρων που συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ισχυρά ρεύματα.

333.jpg

Τα ευρήματα και η έρευνα

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι το σώμα του 30χρονου βρέθηκε χωρίς κεφάλι, χέρια και πόδια. Η υπόθεση έχει τεθεί υπό την εποπτεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και ειδικής μονάδας ανθρωποκτονιών, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στο Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο Κωνσταντινούπολης (Adli Tip Kurumu), όπου πραγματοποιήθηκε νεκροψία-νεκροτομή.

Η μητέρα του Σβετσνίκοφ δήλωσε ότι οι τουρκικές αρχές ήταν «κατά 80% βέβαιες» ήδη από την Τετάρτη πως επρόκειτο για τον γιο της, πριν επιβεβαιωθεί οριστικά η ταυτότητα μέσω γενετικών εξετάσεων.

Ευθύνες και νομικές κινήσεις

Ο Ρώσος πρόξενος ανέφερε ότι αναμένει από τις τουρκικές αρχές να ρίξουν πλήρες φως στις συνθήκες και τα αίτια της τραγωδίας. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλπερέν Τσακμάκ, δήλωσε στο πρακτορείο RIA Novosti ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες και αμέλειες στην οργάνωση του αγώνα.

«Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται και όσοι φέρουν ευθύνη λόγω αμέλειας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει και ξεχωριστή νομική διαδικασία για την καταβολή αποζημίωσης από τους διοργανωτές.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, υπάρχει χρονικό όριο δύο ωρών για τη διάσχιση του Βοσπόρου, ενώ όσοι δεν τερματίζουν εντός αυτού του διαστήματος περισυλλέγονται από την τουρκική ακτοφυλακή. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Moscow Times, αρκετοί συμμετέχοντες έχουν κατά καιρούς καταγγείλει ελλιπή επιτήρηση και ανεπαρκή αριθμό σωστικών σκαφών.

Η οικογένεια του Σβετσνίκοφ αναμένεται να μεταφέρει τη σορό του στη Ρωσία, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες στην Τουρκία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για Σέρρες: «Ερευνούμε το περιστατικό, προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα έργα υπογειοποίησης καλωδίων «δείχνει» ο δήμαρχος για την καταστροφή από τη κακοκαιρία

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

12:30LIFESTYLE

«Φέρ’ το μας, Ακύλα»: Το viral σύνθημα που κάνει τον Akylas φαβορί για τη Eurovision

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα

12:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Έρχεται το απόλυτο Après Ski Party στo Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – Η Αllwyn καλωσορίζει τη νέα εποχή στον χιονισμένο Χελμό με μουσική και εκπλήξεις αυτή την Κυριακή

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Συμφωνία για στρατιωτικό εξοπλισμό στο Αζερμπαϊζάν και πυρηνική συνεργασία με Αρμενία

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν και πάλι οι συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 11 λαστιχάκια μαλλιών βρέθηκαν στο στομάχι γάτας - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

12:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ… γλυκοκοιτάζει τον Καρέτσα – «Αγκάθι» το οικονομικό, σύμφωνα με τη BILD

11:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Kotroni Trail: Ο νέος μεγάλος αγώνας ορεινού τρεξίματος έρχεται στο Καπανδρίτι την Κυριακή 10 Μαΐου

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει το ΥΠΕΘΑ την πώληση κτηρίου στην Κλαυθμώνος που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ολυμπιακός-Βόλος και Αστέρας-ΑΕΚ

11:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για σκι στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Απουσίες, φαβορί, εκπλήξεις και η νέα κατηγορία στις υποψηφιότητες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρικό σχέδιο «μαμούθ» για την Αττική - Με πάνω από 50 έργα θα θωρακιστεί το λεκανοπέδιο - Στο επίκεντρο 6 μεγάλα ρέματα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Φόβοι για πολλούς νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

12:30LIFESTYLE

«Φέρ’ το μας, Ακύλα»: Το viral σύνθημα που κάνει τον Akylas φαβορί για τη Eurovision

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκή» Αποκάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μέχρι και –48℃: Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει» η πρωτοφανής καταιγίδα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ - Φόβοι για πολλούς νεκρούς

11:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για σκι στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

10:05ΥΓΕΙΑ

Βασιλακόπουλος στο Newsbomb.gr: «Κανείς δεν είναι ασφαλής με τη γρίπη»

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αντιπλημμυρικό σχέδιο «μαμούθ» για την Αττική - Με πάνω από 50 έργα θα θωρακιστεί το λεκανοπέδιο - Στο επίκεντρο 6 μεγάλα ρέματα

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη ιστορία του Φινλανδού στρατιώτη που πήρε 30 χάπια μεθαμφεταμίνης για να ξεφύγει από τους Σοβιετικούς το 1944

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ