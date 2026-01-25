Γαλλία: Μητέρα δολοφονήθηκε μπροστά στο μωρό της, στη Νίκαια - Συνελήφθη πρώην σύντροφος της μητριάς

Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 23χρονης στη Νίκαια, ενώ το μωρό της βρισκόταν στο αυτοκίνητο, κατηγορήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και προφυλακίστηκε

Newsbomb

Γαλλία: Μητέρα δολοφονήθηκε μπροστά στο μωρό της, στη Νίκαια - Συνελήφθη πρώην σύντροφος της μητριάς
Police officers guard as a car allegedly carrying former French President Nicolas Sarkozy leaves the Sante prison as Sarkozy is released from prison and placed under judicial supervision, Monday, Nov. 10, 2025 in Paris. (AP Photo/Emma Da Silva)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία μιας 23χρονης γυναίκας, η οποία σκοτώθηκε από πυροβολισμούς την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στη Νίκαια (Αλπ-Μαριτίμ), ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου της, κατηγορήθηκε επίσημα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και προφυλακίστηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Την ώρα του εγκλήματος, στο αυτοκίνητο βρισκόταν και ένα βρέφος 7 μηνών, παιδί του θύματος.

Ο 45χρονος συνελήφθη το Σάββατο νωρίς το απόγευμα στα υψώματα της Γκρας (Αλπ-Μαριτίμ) από τις αρχές της δικαστικής αστυνομίας της Νίκαιας, «με τη συνδρομή» εξειδικευμένων αστυνομικών της Ταξιαρχίας Έρευνας και Επέμβασης (BRI) και της μονάδας RAID, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας της Νίκαιας, Νταμιέν Μαρτινέλι.

Σε βάρος του είχαν εκδοθεί δύο εντάλματα σύλληψης, ένα εθνικό και ένα ευρωπαϊκό.

Ο ύποπτος, γεννημένος στην Πορτογαλία, φέρεται να ήταν πρώην σύντροφος της μητριάς του θύματος.

Δύο ακόμη άτομα τέθηκαν υπό κράτηση

Δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση το Σάββατο. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, κατηγορούνται ότι τον βοήθησαν, με το ένα εξ αυτών να του παρέχει κατάλυμα. Οι αρχές είχαν γρήγορα στρέψει τις υποψίες τους στον άνδρα που συνελήφθη στη Γκρας, ο οποίος λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της Τετάρτης είχε τεθεί υπό κράτηση για επιβαρυντικές πράξεις βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Παραπέμφθηκε την Κυριακή και τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο με απαγόρευση προσέγγισης της γυναίκας αυτής. Η δολοφονία, που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στη Νίκαια, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, σε διασταύρωση κοντά σε λύκειο, στα δυτικά της πόλης.

Ως εκ θαύματος, η 7 μηνών κόρη του θύματος, η οποία ήταν δεμένη στο παιδικό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού, δεν τραυματίστηκε. Την Παρασκευή, αποδόθηκε φόρος τιμής στη νεαρή γυναίκα στο δημαρχείο της Νίκαιας, ενώ η πόλη δεσμεύτηκε να χορηγήσει στο παιδί το καθεστώς προστατευόμενου τέκνου του κράτους, προκειμένου να τη στηρίξει έως την ενηλικίωσή της.

Ο εισαγγελέας της Νίκαιας είχε ανακοινώσει ήδη από το βράδυ της Πέμπτης την έναρξη «δικαστικής έρευνας για ανθρωποκτονία με προμελέτη».

«Καθοριστική συμβολή» της βιντεοεπιτήρησης

Ένας άνδρας που κινούνταν με σκούτερ πλησίασε τη νεαρή γυναίκα, η οποία οδηγούσε το όχημά της, και πυροβόλησε περίπου δέκα φορές εξ επαφής μέσα από το τζάμι. Οι πυροσβέστες που έφτασαν γρήγορα στο σημείο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Ο ύποπτος τέθηκε το Σάββατο σε κράτηση «μέγιστης διάρκειας 24 ωρών» στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή.

Ο δήμαρχος χαιρέτισε το Σάββατο, μέσω ανάρτησης στο X, «το έργο των ερευνητών υπό την εποπτεία του εισαγγελέα», υπογραμμίζοντας, όπως είπε, «την καθοριστική συμβολή» της βιντεοεπιτήρησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Με δύο τσάντες βιβλία έφυγε από το 29ο παζάρι βιβλίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος

16:47ΥΓΕΙΑ

Ο ιδανικός χρόνος για να χάσετε βάρος και πώς να το διατηρήσετε μακροπρόθεσμα

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το Υπουργικό - Τα 7 θέματα που είναι επί τάπητος

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μητέρα δολοφονήθηκε μπροστά στο μωρό της, στη Νίκαια - Συνελήφθη πρώην σύντροφος της μητριάς

16:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς σπάει ρεκόρ στα βρετανικά charts, ξεπερνώντας τους Beatles - «Νιώθω σαν τον Forrest Gump της ποπ»

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

16:05ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ: Οι συνομιλίες των ΗΠΑ με τον Νετανιάχου για τη Γάζα ήταν θετικές

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Αστυνομία - Χειροπέδες σε «μαϊμού» υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ

15:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άλεξ Κραλ – Έρχεται στην Αθήνα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος έπεσε από τον τρίτο όροφο - Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

15:24ΚΟΣΜΟΣ

«Χειμώνας της οργής» στη Μινεσότα: Γιατί σημειώνονται ταραχές και διαδηλώσεις στην πολιτεία

15:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θέσεις μάχης» στη Νέα Αριστερά: Ρήξη ή... «δημιουργική ασάφεια»;

15:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Κολοσσός – Ολυμπιακός 85-98: Δύσκολη νίκη στη Ρόδο με… τριπλό Ουόρντ!

15:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Χοντρό» επεισόδιο στο Κολοσσός – Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Βεζένκοφ (βίντεο)

15:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο γροιλανδο - σκανδιναβικός αντικυκλώνας φέρνει καταιγίδες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

14:50LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Τι ενόχλησε τους ψηφοφόρους και άφησαν εκτός την Αριάνα Γκράντε - «Την προστατεύσαμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:55ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Τα τελευταία νέα για την υγεία της - Για τρίτη ημέρα στη ΜΕΘ

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Μισός Έλληνας ο Ράμα, σπούδασε στο Χάρβαρντ με ελληνική υποτροφία

16:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: «Συναγερμός» για υψηλά ποσοστά βροχής στην Αττική το επόμενο 24ωρο

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Με εκκλησιαστικούς ύμνους δολοφόνησε τον πατέρα του για να μην ακούγονται οι κραυγές

15:39ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

15:04ΜΠΑΣΚΕΤ

«Χοντρό» επεισόδιο στο Κολοσσός – Ολυμπιακός: Αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ ο Βεζένκοφ (βίντεο)

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 75χρονος από φωτιά στο σπίτι του - Παλαίμαχος διαιτητής το θύμα

16:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Έξαλλος ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηλεία: Αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Αστυνομία - Χειροπέδες σε «μαϊμού» υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ

00:24ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνια καταγραφή φάλαινας στον Παγασητικό Κόλπο - Κολυμπούσε σε απόσταση αναπνοής

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr για τις Σέρρες: Είχε επιτεθεί σε καθηγήτρια η διευθύντρια που φίμωσε τον μαθητή - Ζητούσαν μεταθέσεις οι καθηγητές

17:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντου οπαδών στην προπόνηση της Μπενφίκα του Μουρίνιο και του Παυλίδη

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευκός καπνός στη ΝΕΑΡ: Απεφεύχθη «στο παρά ένα» η ρήξη ανάμεσα σε Χαρίτση - Σακελλαρίδη

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε νέα κρίση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα φέρει στην Ελλάδα η κατάρρευσή του

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για τον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Με τον νόμο Παρασκευόπουλου αφέθηκε ελεύθερος ο πατροκτόνος - Σκότωσε το 2014 και τη μητέρα του

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα τελευταία λόγια του δολοφονημένου πατέρα – «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ