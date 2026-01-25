Γαλλία: Μητέρα δολοφονήθηκε μπροστά στο μωρό της, στη Νίκαια - Συνελήφθη πρώην σύντροφος της μητριάς

Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία μιας 23χρονης γυναίκας, η οποία σκοτώθηκε από πυροβολισμούς την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στη Νίκαια (Αλπ-Μαριτίμ), ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου της, κατηγορήθηκε επίσημα για ανθρωποκτονία από πρόθεση και προφυλακίστηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου. Την ώρα του εγκλήματος, στο αυτοκίνητο βρισκόταν και ένα βρέφος 7 μηνών, παιδί του θύματος.

Ο 45χρονος συνελήφθη το Σάββατο νωρίς το απόγευμα στα υψώματα της Γκρας (Αλπ-Μαριτίμ) από τις αρχές της δικαστικής αστυνομίας της Νίκαιας, «με τη συνδρομή» εξειδικευμένων αστυνομικών της Ταξιαρχίας Έρευνας και Επέμβασης (BRI) και της μονάδας RAID, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας της Νίκαιας, Νταμιέν Μαρτινέλι.

Σε βάρος του είχαν εκδοθεί δύο εντάλματα σύλληψης, ένα εθνικό και ένα ευρωπαϊκό.

Ο ύποπτος, γεννημένος στην Πορτογαλία, φέρεται να ήταν πρώην σύντροφος της μητριάς του θύματος.

Δύο ακόμη άτομα τέθηκαν υπό κράτηση

Δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση το Σάββατο. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, κατηγορούνται ότι τον βοήθησαν, με το ένα εξ αυτών να του παρέχει κατάλυμα. Οι αρχές είχαν γρήγορα στρέψει τις υποψίες τους στον άνδρα που συνελήφθη στη Γκρας, ο οποίος λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της Τετάρτης είχε τεθεί υπό κράτηση για επιβαρυντικές πράξεις βίας σε βάρος της πρώην συντρόφου του.

Παραπέμφθηκε την Κυριακή και τέθηκε υπό δικαστικό έλεγχο με απαγόρευση προσέγγισης της γυναίκας αυτής. Η δολοφονία, που προκάλεσε έντονη συγκίνηση στη Νίκαια, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, σε διασταύρωση κοντά σε λύκειο, στα δυτικά της πόλης.

Ως εκ θαύματος, η 7 μηνών κόρη του θύματος, η οποία ήταν δεμένη στο παιδικό κάθισμα στη θέση του συνοδηγού, δεν τραυματίστηκε. Την Παρασκευή, αποδόθηκε φόρος τιμής στη νεαρή γυναίκα στο δημαρχείο της Νίκαιας, ενώ η πόλη δεσμεύτηκε να χορηγήσει στο παιδί το καθεστώς προστατευόμενου τέκνου του κράτους, προκειμένου να τη στηρίξει έως την ενηλικίωσή της.

Ο εισαγγελέας της Νίκαιας είχε ανακοινώσει ήδη από το βράδυ της Πέμπτης την έναρξη «δικαστικής έρευνας για ανθρωποκτονία με προμελέτη».

«Καθοριστική συμβολή» της βιντεοεπιτήρησης

Ένας άνδρας που κινούνταν με σκούτερ πλησίασε τη νεαρή γυναίκα, η οποία οδηγούσε το όχημά της, και πυροβόλησε περίπου δέκα φορές εξ επαφής μέσα από το τζάμι. Οι πυροσβέστες που έφτασαν γρήγορα στο σημείο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Ο ύποπτος τέθηκε το Σάββατο σε κράτηση «μέγιστης διάρκειας 24 ωρών» στο πλαίσιο εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή.

Ο δήμαρχος χαιρέτισε το Σάββατο, μέσω ανάρτησης στο X, «το έργο των ερευνητών υπό την εποπτεία του εισαγγελέα», υπογραμμίζοντας, όπως είπε, «την καθοριστική συμβολή» της βιντεοεπιτήρησης.