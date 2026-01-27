Αζερμπαϊτζάν: Τρομοκράτες σχεδίαζαν επίθεση σε πρεσβεία για λογαριασμό του ISIS - Βίντεο

Οι αρχές στο Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν τρία άτομα που σχεδίαζαν επίθεση σε ξένη πρεσβεία στην πρωτεύουσα Μπακού με την καθοδήγηση του Ισλαμικού Κράτους – Επαρχία Χορασάν (ISIS-K), του αφγανικού βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους.

Σε ανακοίνωση, η κρατική υπηρεσία ασφαλείας αναφέρει ότι οι τρεις άνδρες, τους οποίους κατονομάζει, είχαν συνωμοτήσει με μέλη του ISIS-K, είχαν προμηθευτεί όπλα και σχεδίασαν επίθεση σε ξένη πρεσβεία προτού γίνουν αντιληπτοί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες ήταν ο 26χρονος Guliyev Ilgar Ilham, με το θρησκευτικό ψευδώνυμο «Abu Zar al-Muhajir», ο 21χρονος Piriyev Amin Elshad, με το θρησκευτικό ψευδώνυμο «Abdureshid», και ο επίσης 21χρονος Alizade Elvin Sanan, με το θρησκευτικό ψευδώνυμο «Abdurrahman al-Azeri».

A terrorist attack against the Israeli embassy in Azerbaijan was thwarted; three local residents were arrested.



It was not disclosed when the attack was planned, but Foreign Minister Sa’ar visited the country just yesterday. pic.twitter.com/G7SeiCd2hq — Amit Segal (@AmitSegal) January 27, 2026

Η ανακοίνωση δεν αναφέρει ποια είναι η ξένη πρεσβεία.

Βίντεο που δημοσίευσαν οι αρχές:

Το Ισλαμικό Κράτος – Επαρχία Χορασάν (ISIS-K) ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση το 2024 με στόχο το Crocus City Hall, μια αίθουσα συναυλιών έξω από τη Μόσχα, με τουλάχιστον 145 νεκρούς.

Στη Ρωσία η οργάνωση αυτή είναι απαγορευμένη ως τρομοκρατική. Σε ρωσικές περιφέρειες που έχουν κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό, αλλά και στην Κεντρική Ασία, οι αρχές έχουν ματαιώσει αρκετά σχέδια επίθεσης του Ισλαμικού Κράτους.

Το Αζερμπαϊτζάν, μια χώρα του Νότιου Καυκάσου με πληθυσμό περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία και το Ιράν, είναι μια κοσμική χώρα με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό, με τους περισσότερους κατοίκους να είναι σιίτες.

Στην ανακοίνωσή τους, οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν αναφέρουν ότι οι ύποπτοι συνελήφθησαν με κατηγορίες για "προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας" με βάση τη θρησκευτική εχθρότητα.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

