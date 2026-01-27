Αριζόνα: Νέος πυροβολισμός πολίτη από συνοριοφύλακα - Nοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην κομητεία Πίμα, με τις συνθήκες να παραμένουν αδιευκρίνιστες


Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας πολίτης στην Αριζόνα, μετά από πυροβολισμό που δέχθηκε από μέλος της Συνοριοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Τμήματος Σερίφη της κομητείας Πίμα. Ο τραυματίας τέθηκε υπό κράτηση και μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου και λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ταυτότητα του πολίτη δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός στην Αριζόνα παραμένουν ασαφείς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τραυματίστηκε κάποιος από τους συνοριοφύλακες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του πυροβολισμού, χωρίς να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το πλαίσιο της επέμβασης ή τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε χρήση όπλου.

