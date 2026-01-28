Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Ερντογάν - Τι συζήτησαν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, είχε ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο άνδρες προχώρησαν σε συζητήσεις για τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας–ΗΠΑ, τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, τις εργασίες του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, τις εμπορικές σχέσεις – με ιδιαίτερη έμφαση στην αμυντική βιομηχανία – καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Κατά την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν τόνισε στον Τραμπ ότι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών να προωθηθούν περαιτέρω οι σχέσεις σε όλους τους τομείς.

Ο Ερντογάν κατέστησε σαφές στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η χώρα του εργάζεται σκληρά για την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ενσωμάτωσης στη γειτονική της Συρία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «εκφράζοντας την ελπίδα του ότι το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα επιτελέσει ευοίωνο έργο, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως ο τερματισμός της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα και η ανοικοδόμησή της θα ανοίξουν τον δρόμο για διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας».

