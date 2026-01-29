Γιατί ο Στάρμερ δώρισε στον Σι μία μπάλα από τον αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ

Κατά τη συνάντησή του σήμερα (29/1) με τον Σι Τζινπίνκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έδωσε στον Κινέζο πρόεδρο ένα μάλλον ασυνήθιστο δώρο: την μπάλα ποδοσφαίρου που χρησιμοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στον αγώνα της αγγλικής Premier League μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Άρσεναλ.

Ο Σι φέρεται να είναι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία νίκησε την Άρσεναλ - την ομάδα που υποστηρίζει ο Στάρμερ - με 3-2 την Κυριακή.

Prime Minister Keir Starmer gifted President Xi a football from a recent Arsenal v Manchester United match. The PM supports the former, while Xi likes the latter. pic.twitter.com/EByTOBicuO — Sam (@Discoplomacy) January 29, 2026

Το 2015, το ESPN περιέγραψε τον Κινέζο πρόεδρο ως «εμμονικό με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» – σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Βρετανία το 2015, έλαβε μια VIP ξενάγηση γύρω από το στάδιο Etihad, «την έδρα των αντίπαλων της Γιουνάιτεντ, της Μάντσεστερ Σίτι».

Ο Στάρμερ, ένας φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου που εμφανίζεται τακτικά στους αγώνες της Άρσεναλ, πιθανότατα είδε το δώρο ως έναν τρόπο να συνδεθεί με τον Σι. Δεν είναι το πρώτο ιδιαίτερο δώρο που κάνει ένας Βρετανός ηγέτης στον Κινέζο πρόεδρο. Το 2018, η Τερέζα Μέι δώρισε στον Σι ένα σετ DVD της επταμερούς σειράς φυσικής ιστορίας του BBC, Blue Planet II.

Το αντίγραφο που έδωσε η Μέι στον Σι φέρεται να περιείχε ένα ειδικά ηχογραφημένο μήνυμα από τον ίδιο τον Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, με σκοπό να τονίσει την αποφασιστικότητα και των δύο χωρών να σταματήσουν τη ρύπανση από πλαστικά.