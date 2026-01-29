Τουρκία: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Φιντάν για συνομιλίες σχετικά με τις ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγκί και ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν στην Τεχεράνη, Ιράν, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναμένεται αύριο να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, την ώρα που η Τουρκία επιθυμεί να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσινγκτον.

«Ο Χακάν Φιντάν θα επαναλάβει ότι η Τουρκία είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν, μια πρωτοβουλία που θα έθετε σε κίνδυνο την περιοχή αλλά και τον κόσμο», δήλωσε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών προτίθεται να δηλώσει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμβάλει στην διευθέτηση των εντάσεων μέσω του διαλόγου.

Από την πλευρά του, σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται «με το δάκτυλο στην σκανδάλη», έτοιμες να απαντήσουν σε κάθε αμερικανική επίθεση. Ωστόσο επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για μία «δίκαιη» και «ισότιμη» συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Χακάν Φιντάν «συμβούλευσε» τις ΗΠΑ να συνομιλήσουν με την Τεχεράνη λέγοντας ότι μία επίθεση κατά του Ιράν θα ήταν «λάθος».