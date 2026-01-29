Ουκρανία: Mπαράζ ρωσικών επιθέσεων με drones

Πάνω από έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε σειρά ρωσικών πληγμάτων στη νότια και την κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, την ώρα που νέες διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον αναμένονται την Κυριακή.

Στη νότια περιφέρεια της Ζαπορίζια, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Βιλνιάνσκ, όπου πολυκατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ.

Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοιες επιθέσεις στη γειτονική περιφέρεια της Χερσώνας και ένας τρίτος στην πόλη Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 105 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων 84 αναχαιτίστηκαν.

Αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για να συζητήσουν ένα σχέδιο το οποίο διαπραγματεύτηκε η Ουάσινγκτον με στόχο να τερματιστούν τέσσερα χρόνια πολέμου. Οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν την Κυριακή.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο διάλογος «συνεχίζεται», ενώ ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν θα δεχτεί μια προσωρινή εκεχειρία και στοχεύει στην επίλυση της κρίσης μακροπρόθεσμα.