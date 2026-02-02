Τραμπ: To Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή την πρόθεσή του να κλείσει για περίοδο περίπου δυο ετών το Trump Kennedy Center.

Newsbomb

Τραμπ: To Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι το Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια, προκειμένου να προχωρήσει σε εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής και αναβάθμισης.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από ανασκόπηση διάρκειας ενός έτους, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με εργολάβους, μουσικούς ειδικούς, καλλιτεχνικά ιδρύματα, καθώς και συμβούλους και εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με τον ίδιο, εξετάστηκαν δύο εναλλακτικές: η συνέχιση της λειτουργίας του χώρου με μερικές εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα ή το πλήρες προσωρινό κλείσιμο ώστε να ολοκληρωθεί ταχύτερα και με υψηλότερη ποιότητα η ανακατασκευή.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επιλογή της προσωρινής αναστολής των δραστηριοτήτων θα επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων και θα διασφαλίσει καλύτερο κατασκευαστικό αποτέλεσμα, καθώς, όπως σημείωσε, οι εργασίες χωρίς διακοπές από παραστάσεις και κοινό θα είναι πιο αποτελεσματικές.

Με την επιφύλαξη της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η λειτουργία του κέντρου θα ανασταλεί για περίπου δύο χρόνια, με στόχο μια «μεγάλη επανέναρξη» που, όπως υποστήριξε, θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο για αντίστοιχη εγκατάσταση παραστατικών τεχνών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το Trump Kennedy Center αναμένεται να κλείσει στις 4 Ιουλίου 2026, ημερομηνία που συμπίπτει με την 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ημέρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη δημιουργία ενός νέου, αναβαθμισμένου συγκροτήματος ψυχαγωγίας. Ο Τραμπ τόνισε ότι η χρηματοδότηση του έργου έχει ήδη εξασφαλιστεί πλήρως.

Ο πρόεδρος περιέγραψε το υφιστάμενο κέντρο ως «κουρασμένο και παραμελημένο», τόσο σε οικονομικό όσο και σε δομικό επίπεδο, και υποστήριξε ότι η ανακατασκευή θα το μετατρέψει σε έναν παγκόσμιας κλάσης χώρο για τις τέχνες, τη μουσική και την ψυχαγωγία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει ένα νέο εθνικό ορόσημο για τις επόμενες γενιές.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Κακοκαιρία: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

04:36WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου

04:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: To Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια

03:52ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε θέσεις της Χεζμπολάχ

03:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα - Ο πίνακας με τις θέσεις

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» – Υποβαθμίστηκε η κακοκαιρία – Οι περιοχές που πλήξει

02:38LIFESTYLE

Survivor 2026: Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το ριάλιτι επιβίωσης

02:12ΕΡΓΑΣΙΑ

51η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 50 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Νεκρός από πνιγμό ο υπαρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας

01:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο χτύπημα Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Ιστορικά ντροπιαστική τεμενάδα» οι Πρέσπες

00:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Φαντασιοπληξίες τα περί τραμπουκισμών, ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι διασπείρουν συκοφαντίες»

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καραπαπάς: «Δεν ανεχόμαστε σόου κατά του Ολυμπιακού - Επιτέθηκε στον Μεντιλίμπαρ ο Ηλιόπουλος»

00:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχουμε αίσθημα οργής και αηδίας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Σφραγίδα ντροπής, έσκαψαν λάκκο που θα πέσουν μέσα - Βλέπετε εσείς πέναλτι;»

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχετε κερδίσει απόψε» - Ο Ηλιόπουλος πήρε πίσω το πρόστιμο

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταγγελία ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ»

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Καλώ ξανά τον πρωθυπουργό να ενημερώσει για την ατζέντα της συνάντησης με τον Ερντογάν

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός

23:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη για κατοχή κάνναβης

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη

21:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

21:49LIFESTYLE

Melania: Λαμπερή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα - «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Με διάγγελμα ανοίγει αύριο τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση - Τα βασικά άρθρα που θα προτείνει να αλλάξουν

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εμφανίζονται λύκοι δίπλα σε σπίτια - Η εικόνα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και σε ολόκληρη τη χώρα

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

22:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

03:04ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: «Πορτοκαλί προειδοποίηση» – Υποβαθμίστηκε η κακοκαιρία – Οι περιοχές που πλήξει

04:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: To Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια

13:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για το ότι έκανε μήνυση νύχτα: Πώς το έμαθε ο Γεωργιάδης - Έχει ειδική μεταχείριση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ