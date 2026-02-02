Τραμπ: To Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι το Trump Kennedy Center θα κλείσει προσωρινά για περίπου δύο χρόνια, προκειμένου να προχωρήσει σε εκτεταμένες εργασίες ανακατασκευής και αναβάθμισης.

Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη έπειτα από ανασκόπηση διάρκειας ενός έτους, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με εργολάβους, μουσικούς ειδικούς, καλλιτεχνικά ιδρύματα, καθώς και συμβούλους και εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με τον ίδιο, εξετάστηκαν δύο εναλλακτικές: η συνέχιση της λειτουργίας του χώρου με μερικές εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα ή το πλήρες προσωρινό κλείσιμο ώστε να ολοκληρωθεί ταχύτερα και με υψηλότερη ποιότητα η ανακατασκευή.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η επιλογή της προσωρινής αναστολής των δραστηριοτήτων θα επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων και θα διασφαλίσει καλύτερο κατασκευαστικό αποτέλεσμα, καθώς, όπως σημείωσε, οι εργασίες χωρίς διακοπές από παραστάσεις και κοινό θα είναι πιο αποτελεσματικές.

Με την επιφύλαξη της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η λειτουργία του κέντρου θα ανασταλεί για περίπου δύο χρόνια, με στόχο μια «μεγάλη επανέναρξη» που, όπως υποστήριξε, θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο για αντίστοιχη εγκατάσταση παραστατικών τεχνών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το Trump Kennedy Center αναμένεται να κλείσει στις 4 Ιουλίου 2026, ημερομηνία που συμπίπτει με την 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ημέρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη δημιουργία ενός νέου, αναβαθμισμένου συγκροτήματος ψυχαγωγίας. Ο Τραμπ τόνισε ότι η χρηματοδότηση του έργου έχει ήδη εξασφαλιστεί πλήρως.

Ο πρόεδρος περιέγραψε το υφιστάμενο κέντρο ως «κουρασμένο και παραμελημένο», τόσο σε οικονομικό όσο και σε δομικό επίπεδο, και υποστήριξε ότι η ανακατασκευή θα το μετατρέψει σε έναν παγκόσμιας κλάσης χώρο για τις τέχνες, τη μουσική και την ψυχαγωγία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα αποτελέσει ένα νέο εθνικό ορόσημο για τις επόμενες γενιές.