Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Αν δεν κλειστεί συμφωνία, πιθανόν θα γίνουν «άσχημα πράγματα»

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα την Παρασκευή στην Τουρκία, όπως ανέφεραν τη Δευτέρα Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters. Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη, σε μια νέα προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματίας, έπειτα από μήνες έντασης και αδιεξόδων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, ενώ περιφερειακός διπλωμάτης ανέφερε ότι παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι χωρών όπως η Σαουδική Αραβία και η Αίγυπτος, στο πλαίσιο παράλληλων επαφών.

Νέες προειδοποιήσεις από Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του, προειδοποιώντας ότι «πιθανότατα θα συμβούν άσχημα πράγματα» αν οι συνομιλίες δεν οδηγήσουν σε συμφωνία. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, επιβεβαίωσε ότι ισχυρές αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις κατευθύνονται προς την περιοχή του Ιράν.

«Έχουμε πλοία που πλέουν προς το Ιράν αυτή τη στιγμή – μεγάλα πλοία, τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα», δήλωσε, προσθέτοντας πως η Ουάσιγκτον επιθυμεί μια διαπραγματευμένη λύση, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται βέβαιος ότι αυτή θα επιτευχθεί.

Η Ουάσιγκτον, που δεν αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή, έχει αναπτύξει ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου.

Αυτή η «μεγάλη δύναμη», συμπλήρωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, «θα είναι σύντομα εκεί». «Δεν θα σας πω τι αποφάσισα (για το Ιράν)», συνέχισε. «Θα ήθελα να κλειστεί συμφωνία με διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή τους μιλάμε, μιλάμε με το Ιράν κι αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία θα είναι σούπερ. Αν δεν μπορέσουμε, πιθανόν θα γίνουν άσχημα πράγματα», συμπλήρωσε.

Η αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση ακολούθησε τη βίαιη καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν τον περασμένο μήνα, τη φονικότερη εσωτερική αναταραχή στη χώρα από το 1979. Αν και ο Τραμπ δεν προχώρησε τότε σε άμεση στρατιωτική επέμβαση, στη συνέχεια έθεσε εκ νέου το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος στο επίκεντρο.

Οι τρεις όροι των ΗΠΑ και η στάση της Τεχεράνης

Ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει τρεις βασικούς όρους για την επανέναρξη των συνομιλιών: μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, περιορισμούς στο βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τερματισμό της στήριξης προς περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Το Ιράν έχει απορρίψει επανειλημμένα αυτούς τους όρους ως απαράδεκτους, αν και αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι το πυραυλικό πρόγραμμα αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο.

Παράλληλα, δημοσίευμα των New York Times ανέφερε ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να παγώσει ή να αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι η χώρα εξετάζει «όλες τις πτυχές των συνομιλιών», υπογραμμίζοντας πως «ο χρόνος πιέζει», καθώς η άρση των κυρώσεων παραμένει βασικός στόχος.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, το Ισραήλ παρακολουθεί στενά. Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού μίλησε για περίοδο αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διαμήνυσε από το βήμα της Κνεσέτ ότι η χώρα είναι «έτοιμη για κάθε σενάριο», προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση θα έχει «αβάσταχτες συνέπειες».