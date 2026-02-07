Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος δύο αεροδρομίων

Έκλεισε ο εναέριος χώρος στα αεροδρόμια Λουμπλίν και Ρζεσόφ στην νοτιοανατολική Πολωνία, λόγω μιας μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Τα πολωνικά αεροδρόμια του Λουμπλίν και του Ρζεσόφ δεν είναι προσβάσιμα λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας, ανέφερε η FAA σε ειδοποίηση (Notice to Airmen, NOTAM) που ανήρτησε στην ιστοσελίδα της.

Ο ιστότοπος παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, σε ανάρτησή του στο «Χ», ανέφερε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου σχετίζεται με αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην περιοχή.

Airspace in southeastern Poland has once again been closed for the past few hours: CTR/TMA LUBLIN NOT AVBL DUT TO UNPLANNED MILITARY ACTIVITY RELATED TO ENSURING STATE SECURITY.



NATO aircraft operating in the area at the moment: https://t.co/XwT8h6HtWA pic.twitter.com/lQ67ti8ysY — Flightradar24 (@flightradar24) February 7, 2026

Τα αεροδρόμια Ρζεσόφ και Λουμπλίν ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητές τους και τον περασμένο μήνα, επικαλούμενα επιχειρήσεις ρουτίνας, χωρίς να αναφέρουν κάποια απειλή στον πολωνικό εναέριο χώρο.