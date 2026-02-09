Η Κίνα υποδέχεται το Σεληνιακό Νέο Έτος με ρομπότ να… χορεύουν – Δείτε βίντεο

Στην Κίνα, τα ανθρωποειδή ρομπότ γίνονται μέσο ψυχαγωγίας για το Σεληνιακό Νέο Έτος, με τους κατασκευαστές τους να προβάλλουν τις μοναδικές τους δεξιότητες στο τραγούδι και τον χορό, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε πιθανούς πελάτες, επενδυτές και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Την Κυριακή, η start–up ρομποτικής με έδρα τη Σαγκάη, Agibot, μετέδωσε ζωντανά σχεδόν 1 ώρα σόου, με ρομπότ να χορεύουν, να εκτελούν ακροβατικά και μαγικά, να κάνουν lip–sync σε μπαλάντες και να συμμετέχουν σε κωμικά σκετς. Άλλα ρομπότ της Agibot χαιρετούσαν από τις θέσεις του κοινού.

Περίπου 1,4 εκατ. άνθρωποι παρακολούθησαν μέσω της κινεζικής πλατφόρμας θέασης, Douyin. Η Agibot χαρακτήρισε το εγχείρημα ως «το πρώτο παγκοσμίως γκαλά powered από ρομπότ», όμως, χωρίς να ανακοινώσει τον συνολικό αριθμό θεατών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν από το ετήσιο γκαλά του Εαρινού Φεστιβάλ της Κίνας, που θα μεταδοθεί από την κρατική τηλεόραση, ένα γεγονός που έχει γίνει σημαντική –αν και ασυνήθιστη– ευκαιρία για τους Κινέζους κατασκευαστές ρομπότ να αναδείξουν την επιτυχία τους.

Μία ομάδα 16 ανθρωποειδών ρομπότ από την Unitree συμμετείχε μαζί με ανθρώπινους χορευτές στο γκαλά της China Central Television το 2025, συγκεντρώνοντας εντυπωσιακά σχόλια από εκατομμύρια θεατές.

Περίπου 3 εβδομάδες αργότερα, ο ιδρυτής της Unitree έλαβε πρόσκληση σε ένα υψηλού κύρους συμπόσιο υπό την προεδρία του Σι Τζινπίνγκ. Η εταιρεία ρομποτικής με έδρα το Χανγκζού προετοιμάζεται πλέον για πιθανή αρχική δημόσια προσφορά.

Στο εφετινό γκαλά της CCTV θα συμμετάσχουν τέσσερις start–ups ανθρωποειδών ρομπότ: Unitree, Galbot, Noetix και MagicLab, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες και ο σταθμός.

Το γκαλά της Agibot χρησιμοποίησε πάνω από 200 ρομπότ και μεταδόθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων RedNote, Sina Weibo, TikTok και της κινεζικής εκδοχής του Douyin. Επίσης, η τηλεόραση HTTV και το iCiTi TV μετέδωσαν την παράσταση.

«Όταν τα ρομπότ αρχίζουν να κατανοούν το Σεληνιακό Νέο Έτος και αποκτούν αίσθηση χιούμορ, η ανθρώπινη – μηχανική αλληλεπίδραση μπορεί να έρθει ταχύτερα από ό,τι φανταζόμαστε», ανέφερε ο φωτογράφος και συγγραφέας, Μα Χονγκιούν, με 4,8 εκατ. ακολούθους στο Weibo.