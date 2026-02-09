Τραμπ: Τα έβαλε με τους ολυμπιακούς αθλητές των ΗΠΑ που αμφισβητούν τις πολιτικές του

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος σε εκδήλωση για την ανακοίνωση νέων δασμών στο Rose Garden του Λευκού Οίκου (Απρίλιος 2025)

Καβγά με τους ολυμπιακούς αθλητές των ΗΠΑ στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ξεκίνησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι είναι δύσκολο να τους υποστηρίξει όταν μιλούν δημόσια εναντίον των κυβερνητικών πολιτικών. Μάλιστα χαρακτήρισε έναν αθλητή «πραγματικό άχρηστο», ο οποίος έπρεπε ίσως να είχε μείνει στο σπίτι του.

Την περασμένη Παρασκευή, δημοσιογράφοι ρώτησαν τους Αμερικανούς αθλητές σε συνέντευξη Τύπου πώς αισθάνονται που εκπροσωπούν τη χώρα τους εν μέσω των αυστηρών μέτρων που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ στον τομέα της μετανάστευσης.

Ο σκιέρ ελεύθερου στυλ Χάντερ Χες απάντησε ότι έχει ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς δεν συμφωνεί με την κατάσταση, και ότι βρίσκεται στο Μιλάνο για να αγωνιστεί εκ μέρους όλων όσων τον βοήθησαν να φτάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Αν συνάδει με τις ηθικές μου αξίες, νιώθω ότι την εκπροσωπώ. Το γεγονός ότι φοράω τη σημαία δεν σημαίνει ότι εκπροσωπώ όλα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ», είπε ο αθλητής.

Μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν στον Χάνερ Χες ήταν και ο YouTuber που έγινε πυγμάχος Τζέικ Πολ. «Από όλους τους αληθινούς Αμερικανούς: Αν δεν θέλεις να εκπροσωπείς αυτή τη χώρα, πήγαινε να ζήσεις αλλού», έγραψε στο X ο πυγμάχος. Λίγα λεπτά αργότερα, φωτογραφήθηκε να κάθεται δίπλα στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε αγώνα χόκεϊ γυναικών των ΗΠΑ στο Μιλάνο.

«Κρίμα που ο Χες είναι μέλος της αμερικανικής ομάδας»

Την επόμενη ημέρα ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι δύσκολο να υποστηρίξει κανείς τον Χες με τα σχόλια που κάνει. «Ο Χες, ένας πραγματικός άχρηστος λέει ότι δεν εκπροσωπεί τη χώρα του στους τρέχοντες Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν είναι έτσι, δεν έπρεπε να δοκιμαστεί για την ομάδα, και είναι κρίμα που είναι μέλος της», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Ωστόσο ο Χες δεν ήταν ο μόνος αθλητής που εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του. Στην συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής με τους αθλητές, ο σκιέρ freestyle, Κρις Λίλις αναφέρθηκε στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, λέγοντας ότι είναι «συντετριμμένος» για ό,τι συμβαίνει στις ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι, ως χώρα, πρέπει να επικεντρωθούμε στο σεβασμό των δικαιωμάτων όλων και να διασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε τους πολίτες μας, καθώς και όλους τους άλλους, με αγάπη και σεβασμό», δήλωσε ο Λίλις.

Και συνέχισε: «Ελπίζω ότι όταν οι άνθρωποι βλέπουν τους αθλητές να αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να συνειδητοποιούν ότι αυτή είναι η Αμερική που προσπαθούμε να εκπροσωπήσουμε».

Σε απάντηση σε ερωτήσεις του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, η Ολυμπιακή και Παραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ δήλωσε σε ανακοίνωση την Κυριακή ότι έχει επίγνωση του αυξανόμενου αριθμού υβριστικών και επιβλαβών μηνυμάτων που απευθύνονται στους αθλητές και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αφαιρέσει το περιεχόμενο και να αναφέρει τις απειλές στις αρχές επιβολής του νόμου.

«Η USOPC υποστηρίζει σθεναρά τους αθλητές της ομάδας των ΗΠΑ και παραμένει προσηλωμένη στην ευημερία και την ασφάλειά τους, τόσο εντός όσο και εκτός του αγωνιστικού χώρου», ανέφερε η αμερικανική Ολυμπιακή Επιτροπή.

