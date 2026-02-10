Τουρκία: Πρώτο θέμα στον Τύπο η περίεργη σιωπή του Φιντάν στο ερώτημα για πυρηνικό πρόγραμμα

Όταν ο δημοσιογράφος του απηύθυνε σχετική ερώτηση, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας παρέμεινε σιωπηλός για κάποια δευτερόλεπτα, μειδίασε και προσπέρασε την ερώτηση

Είθισται οι Τούρκοι όποτε αναφέρονται στην Ελλάδα να δυναμιτίζουν το κλίμα με τις δηλώσεις τους θέτοντας ζητήματα που έχουν διευθετηθεί με τις διεθνείς συμφωνίες. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος μίλησε πάλι για τα 12 μίλια στο Αιγαίο, την αποστρατικοποίηση των νησιών, επιτέθηκε προσωπικά σε Νίκο Δένδια και Κυριάκο Μητσοτάκη κι έδειξε εν ολίγοις το κλίμα που θα επικρατήσει στην αυριανή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.

Ωστόσο, στην Τουρκία, πρώτο θέμα δεν αποτελεί η νέα ανθελληνική παράσταση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, αλλά η σιωπή του στο ερώτημα που του τέθηκε από δημοσιογράφο του CNN Turk κι αφορούσε στο ενδεχόμενο να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο η γείτονα.

Η μυστηριώδης σιωπή του Φιντάν

Όταν ο δημοσιογράφος του απηύθυνε σχετική ερώτηση, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας παρέμεινε σιωπηλός για κάποια δευτερόλεπτα, μειδίασε και προσπέρασε την ερώτηση.

Η «απάντηση» Φιντάν ερμηνεύτηκε ως ενδεχόμενη κατάφαση, ενώ άλλοι την εξέλαβαν ως στρατηγική αμφισημία, προκαλώντας ωστόσο ανησυχία σε μία περίοδο που όλος ο πλανήτης επενδύει συστηματικά στην πολεμική βιομηχανία και μετά τη λήξη της συνθήκης New START ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση για τα πυρηνικά.

«Υπάρχει πυρηνική αδικία»

Ο Φιντάν έδωσε πάντως το κλίμα που επικρατεί στην Άγκυρα, με την τουρκική πλευρά να μιλά για πυρηνική αδικία. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να κάνει μια τεράστια πρόοδο όσον αφορά τα πυρηνικά όπλα. Υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά. Υπάρχει πυρηνική αδικία» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Με βάση ορισμένα σενάρια που προέκυψαν μετά τον Τραμπ, σχετικά με την πιθανότητα κατάργησης του αμερικανικού δόγματος ασφαλείας και της προστατευτικής ασπίδας που παρέχει η Αμερική στους παραδοσιακούς συμμάχους της, υπάρχουν επί του παρόντος σενάρια που υποδηλώνουν ότι ορισμένες χώρες θα μπορούσαν γρήγορα να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Μπορεί να δούμε περισσότερες χώρες με πυρηνικά όπλα στο μέλλον. Αυτό δεν θα είναι το Ιράν ή οποιαδήποτε χώρα από τη Μέση Ανατολή. Θα είναι από την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την Ευρώπη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις ισορροπίες στην περιοχή»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ο Φιντάν δήλωσε: «Ειλικρινά, δεν θέλουμε να δούμε δραματικές αλλαγές που θα άλλαζαν την ισορροπία στην περιοχή. Υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Η διατάραξη αυτής της ισορροπίας θα έβλαπτε σοβαρά το πνεύμα συνεργασίας στην περιοχή. Δεύτερον, θα ωθούσε χώρες που το ερμηνεύουν διαφορετικά, χώρες που έχουν άλλα προβλήματα με το Ιράν, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα και ίσως αναπόφευκτα να πρέπει να ενταχθούμε στην ίδια κούρσα. Επομένως, δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ ωφέλιμο για την περιοχή».

Όταν ρωτήθηκε αν η Τουρκία πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα, ο Φιντάν απάντησε: «Αυτά είναι στρατηγικά ζητήματα υψηλού επιπέδου. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης, ευρύτερης εικόνας».

