Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

Ζευγάρι βρήκε κρυμμένο μήνυμα και χαρτονόμισμα μέσα στον τοίχο του μπάνιου του

Newsbomb

Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα από εκείνα τα περιστατικά που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία έζησε ένα ζευγάρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ανακαίνιζε το σπίτι του. Καθώς γκρέμιζαν τον τοίχο του μπάνιου για τις εργασίες, βρέθηκαν μπροστά σε κάτι που κανείς δεν περιμένει σε τέτοιες στιγμές: Ένα παλιό χαρτονόμισμα και ένα χειρόγραφο σημείωμα, κρυμμένα μέσα στον τοίχο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:44ΚΟΣΜΟΣ

Απάτες, σχέδια, αδίστακτες κομπίνες: Η άγνωστη ιστορία του πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε πλούσιος

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Σήμερα στον Λευκό Οίκο για την συνάντηση με τον Τραμπ - Στο επίκεντρο το Ιράν

10:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Άρχοντας των Μυγών»: Ο δημιουργός του «Adolescence» επιστρέφει με μια σειρά που εντυπωσιάζει

10:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Παππάς: Επικυρώθηκε η διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ

10:24ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με τη SUEZ INTERNATIONAL

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακούρευτος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τελικά εκατομμυριούχος; Ούτε χθες κάθισε στην καρέκλα του μπαρμπέρη

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Δεν είχε συνεργούς στο στράτευμα λέει ο Σμήναρχος - Δεν έδωσε κωδικούς crypto, πιθανή η έκδοσή του σε τρίτη χώρα

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Ο αστυνομικός μου έδειξε φωτογραφία με έναν άνδρα να με βιάζει» - Πώς έμαθε για τους 200 βιασμούς της

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 58χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου – Ήταν πρωταθλητής στο ακόντιο

09:53ΚΟΣΜΟΣ

«Ήθελα να έχω κάνει τα πάντα» λέει ο Ολυμπιονίκης που παραδέχθηκε ότι απάτησε τη σύντροφό του

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη: Αυτό είναι το σαλόνι της ηλεκτρικής Ferrari Luce

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τεστ κοπώσεως» για τα ελληνοτουρκικά η συνάντηση Μητσοτακη - Ερντογαν στην Άγκυρα: Οι 10 υπουργοί, οι συμφωνίες, το casus belli και το Αιγαίο

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κρατούμενος βγήκε με άδεια, σκότωσε την 8χρονη κόρη του, τη μητέρα του και την πρώην σύζυγo

09:26LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει στο γυμναστήριο με μήνυμα «Keep It Simple» και γίνεται viral

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζει μόνος του σε ένα σπίτι από λάσπη του 1920: «Πάντα κάποιος περνά να με δει»

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Σαβάνα Γκάθρι: Υπό κράτηση άνδρας σχετικά με την υπόθεση απαγωγής της μητέρας της δημοσιογράφου

09:12LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο ο οδηγός – Εικόνες του Newsbomb

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται για εκλογές και δημοψήφισμα για πιθανή συμφωνία τον Μάιο

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

09:12LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Ο αστυνομικός μου έδειξε φωτογραφία με έναν άνδρα να με βιάζει» - Πώς έμαθε για τους 200 βιασμούς της

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 58χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου – Ήταν πρωταθλητής στο ακόντιο

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κρατούμενος βγήκε με άδεια, σκότωσε την 8χρονη κόρη του, τη μητέρα του και την πρώην σύζυγo

09:26LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει στο γυμναστήριο με μήνυμα «Keep It Simple» και γίνεται viral

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακούρευτος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τελικά εκατομμυριούχος; Ούτε χθες κάθισε στην καρέκλα του μπαρμπέρη

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τεστ κοπώσεως» για τα ελληνοτουρκικά η συνάντηση Μητσοτακη - Ερντογαν στην Άγκυρα: Οι 10 υπουργοί, οι συμφωνίες, το casus belli και το Αιγαίο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για μια θέση στον τελικό - Η ώρα και το κανάλι

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Δεν είχε συνεργούς στο στράτευμα λέει ο Σμήναρχος - Δεν έδωσε κωδικούς crypto, πιθανή η έκδοσή του σε τρίτη χώρα

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 10/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζει μόνος του σε ένα σπίτι από λάσπη του 1920: «Πάντα κάποιος περνά να με δει»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο ο οδηγός – Εικόνες του Newsbomb

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες από πυροβολισμούς – Νεκρός και ο δράστης

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ