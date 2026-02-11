Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών
Ζευγάρι βρήκε κρυμμένο μήνυμα και χαρτονόμισμα μέσα στον τοίχο του μπάνιου του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα από εκείνα τα περιστατικά που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία έζησε ένα ζευγάρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ανακαίνιζε το σπίτι του. Καθώς γκρέμιζαν τον τοίχο του μπάνιου για τις εργασίες, βρέθηκαν μπροστά σε κάτι που κανείς δεν περιμένει σε τέτοιες στιγμές: Ένα παλιό χαρτονόμισμα και ένα χειρόγραφο σημείωμα, κρυμμένα μέσα στον τοίχο για σχεδόν δύο δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:25 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Παππάς: Επικυρώθηκε η διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ
10:24 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με τη SUEZ INTERNATIONAL
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αποκάλυψη: Αυτό είναι το σαλόνι της ηλεκτρικής Ferrari Luce
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
21:33 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ