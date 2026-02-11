Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

Ένα από εκείνα τα περιστατικά που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία έζησε ένα ζευγάρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ανακαίνιζε το σπίτι του. Καθώς γκρέμιζαν τον τοίχο του μπάνιου για τις εργασίες, βρέθηκαν μπροστά σε κάτι που κανείς δεν περιμένει σε τέτοιες στιγμές: Ένα παλιό χαρτονόμισμα και ένα χειρόγραφο σημείωμα, κρυμμένα μέσα στον τοίχο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

