Φλόριντα: Διασώθηκε μανάτος που είχε κολλήσει σε αποχετευτικό αγωγό - Αναρρώνει σε θαλάσσιο πάρκο

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Brevard βοηθούν στη διάσωση ενός μανάτου που είχε κολλήσει σε έναν αποχετευτικό αγωγό, στην παραλία Melbourne Beach της Φλόριντα. 

Brevard County Fire Rescue/AP
Μια γλυκιά διάσωση ενός μανάτου, ή αλλιώς manatee, σημειώθηκε στη Φλόριντα, αφού το τεράστιο ζώο είχε κολλήσει σε έναν αποχετευτικό αγωγό ενώ αναζητούσε θερμότερα νερά.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης, όταν πολλές πυροσβεστικές μονάδες, αξιωματούχοι από την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της Φλόριντα, και διασώστες κλήθηκαν για να βγάλουν το θαλάσσιο θηλαστικό βάρους 186 κιλών από τον αποχετευτικό αγωγό στην παραλία Melbourne Beach. Οι ομάδες συγκεντρώθηκαν στο σημείο μετά από αναφορά ενός εργαζομένου που εντόπισε το ζώο, όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος της πόλης Terry Cronin, στο τοπικό μέσο WESH-TV.

«Ενώ κάναμε έρευνες στο αποχετευτικό μας δίκτυο καθώς έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία βελτίωσης του, ένας από τους εργαζομένους μας παρατήρησε το ζώο», είπε ο Cronin.

Ο μανάτος μεταφέρθηκε στο θαλάσσιο πάρκο SeaWorld στο Ορλάντο, όπου αναρρώνει σε μία από τις ιατρικές πισίνες, δήλωσε η εκπρόσωπος Stephanie Bechara. «Αναπνέει μόνος του, κινείται ανεξάρτητα και δείχνει ενδιαφέρον για το φαγητό. Οι ομάδες μας ρυθμίζουν τα επίπεδα του νερού για να είναι άνετα», εξήγησε η Bechara.

Ο μανάτος είναι προστατευόμενο είδος καθώς όλο και περισσότερα από αυτά τα ζώα πεθαίνουν από πείνα. Μόνο το 2021, οι αρχές κατέγραψαν περισσότερους από 1.100 θανάτους του ζώου, κυρίως λόγω πείνας. Η υπηρεσία αλιείας και άγριας ζωής της πολιτείας δήλωσε ότι οι θάνατοι έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς το 2024 καταγράφηκαν 565 θάνατοι και 555 θάνατοι το 2023.

Πέρυσι, το θαλάσσιο πάρκο SeaWorld στο Ορλάντο διέσωσε 56 μανάτους και έχει ήδη δεχτεί επτά φέτος.

