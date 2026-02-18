Σε δημοπρασία αδημοσίευτα παιδικά σκίτσα και γράμματα της βασίλισσας Ελισάβετ II

Στο «σφυρί» αδημοσίευτο αρχείο της βασιλικής οικογένειας που φυλασσόταν για χρόνια σε μία... βαλίτσα

Σε δημοπρασία αναμένεται να βγει μέσα στον Φεβρουάριο ένα χειρόγραφο σημείωμα της νεαρής βασίλισσας Ελισάβετ II προς την υπεύθυνη υπηρέτρια του Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Το συγκινητικό γράμμα — που ήρθε για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας το 2024, καθώς φυλασσόταν για χρόνια σε μια βαλίτσα κάτω από ένα κρεβάτι — περιλαμβάνει ζωγραφιές ζώα και μικρά παιδιά.

Το γράμμα είχε σταλεί προηγουμένως στη Beatrice Stillman, η οποία εντάχθηκε στην βασιλική αυλή το 1936, όταν η βασίλισσα ήταν περίπου 10 ετών.

Britain Platinum Jubilee The Balcony

Η βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ / AP

Η επιστολή θα είναι ένα από τα αντικείμενα που θα βγουν στο «σφυρί» στην αίθουσα δημοπρασιών της «Hansons Auctioneers» στο Κεντ, στις 27 Φεβρουαρίου.

Η γλυκιά αυτή σημείωση είχε σταλεί στη Stillman ενώ η νεαρή Ελισάβετ βρισκόταν σε διακοπές στην κομητεία Cornwall, όταν ήταν περίπου 10 ετών.

Η βασίλισσα σημείωσε τη διεύθυνσή της στην πάνω δεξιά γωνία: «Sea Side, Sea Mead, Praa Sands». Στη συνέχεια έγραψε: «Αγαπητή Beatrice, Σου στέλνω μερικές άγρες παπαρούνες που μαζέψαμε. Υπάρχουν και κάποιες ροζ, καθώς και κίτρινες. Είναι πολύ όμορφα εδώ. Μπορούμε να κατέβουμε στην παραλία από τον κήπο».

«Ελπίζω τα πουλιά να είναι καλά και τα χρυσόψαρα να μην έχουν πεθάνει. Μπορείς να δώσεις στον Cootie (εννοώ τη Miss Coote) και στη Mrs Wade μερικές από τις παπαρούνες να μοιραστούν; Ο Jock είναι πολύ καλά και χαρούμενος εδώ. Η Nanny και η Joanna σου στέλνουν την αγάπη τους», πρόσθεσε η βασίλισσα, υπογράφοντας: «Με αγάπη, Ελισάβετ».

elisabeth.jpg

Πηγή: Hansons Auctioneers

Δεν είναι γνωστό σε ποιον αναφερόταν η βασίλισσα με τα ονόματα «Miss Coote» και «Mrs Wade».

Τα σκίτσα στη σελίδα περιλαμβάνουν ένα ζευγάρι αλόγων και ληστών του δρόμου, ένα κορίτσι καθιστό που ονόμασε Mary, έναν σκύλο ονόματι Jim, έναν καθιστό αγόρι που ονόμασε John, καθώς και ένα αγόρι και ένα πόνι που πηδούν μια πεντάβαθμη πύλη, μαζί με έναν άντρα με μπαστούνι να χαϊδεύει ένα άλογο.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η επιστολή αναμένεται να φτάσει σε αξία πάνω από 5.400 $ (£4.000) όταν βγει στη δημοπρασία.

basilissa-elisavet-5.jpg

Πηγή: Hansons Auctioneers

Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης βιβλιάρια για τρόφιμα, γράμματα και φωτογραφίες.

Αφού ο αδελφός της Stillman, John Dicker, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1940, η Βασιλομήτωρ προσκάλεσε τη χήρα του, τη θεία Stillman, και τις δύο μικρές κόρες τους, Rene και Jean, να παίξουν με τις πριγκίπισσες στο Royal Lodge.

basilissa-elisavet-3.jpg

Η Beatrice Stillman / Πηγή: Hansons Auctioneers

Ο William Westacott — γιος της Jean Westacott — είναι τώρα ο ιδιοκτήτης του αρχείου των επιστολών, το οποίο περιλαμβάνει και χριστουγεννιάτικες κάρτες. Οι σημειώσεις είχαν σταλεί στη Jean μετά τον θάνατο της θείας Stillman. Η Jean πέθανε πριν από δύο χρόνια, και η οικογένεια ανακάλυψε τη βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι της, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

basilissa-elisavet-8.jpg

Πηγή: Hansons Auctioneers

Ο κ. William Westacott, που ζει στο Sevenoaks, στο Kent, δήλωσε: «Ξέραμε ότι υπήρχαν αυτά τα γράμματα, αλλά το να τα διαβάσεις από κοντά ήταν μια εκπληκτική στιγμή».

basilissa-elisavet-6.jpg

Πηγή: Hansons Auctioneers

«Η θεία Rene, τώρα 95 ετών, θυμάται με νοσταλγία τη στιγμή που παρουσιάστηκε στον βασιλιά Γεώργιο, στη βασίλισσα και στις πριγκίπισσες Ελισάβετ και Μαργαρίτα», αναφέρει ο δελτίο τύπου του Hansons Auctioneers.

basilissa-elisavet-1.jpg

Ο βασιλιάς Γεώργιος VI, η βασιλική σύζυγος Ελισάβετ και οι μικρές πριγκίπισσες Ελισάβετ και Μαργαρίτα / Πηγή: Hansons Auctioneers

«Θυμάται επίσης ότι έπαιζε στο μεγάλο παιδόσπιτο στον κήπο του Royal Lodge που είχε δωριστεί στην πριγκίπισσα Ελισάβετ το 1932. Καθώς ήταν περίοδος πολέμου, η βασίλισσα ευγενικά δώρισε μερικά από τα ρούχα των πριγκιπισσών στα παιδιά», πρόσθεσε το δελτίο Τύπου.

basilissa-elisavet-2.jpg

Πηγή: Hansons Auctioneers

Ο δημοπράτης Justin Matthews ανέφερε ότι, ενώ δεν γνώριζαν την ακριβή ημερομηνία του γράμματος που έγραψε η νεαρή Ελισάβετ, μπορούσαν να κάνουν μια πολύ καλή εκτίμηση. «Ξέρουμε ότι η Beatrice προσλήφθηκε ως επικεφαλής υπηρέτρια στο Royal Lodge το 1936, και τον Μάιο του 1940 οι νεαρές πριγκίπισσες μεταφέρθηκαν στο Windsor Castle για λόγους ασφάλειας. Άρα πρέπει να χρονολογείται από αυτά τα χρόνια», σημείωσε το δελτίο Τύπου.

«Το γράμμα μιλά για τις ειδυλλιακές παιδικές διακοπές πριν από τον πόλεμο, όταν ξέρουμε ότι η Κορνουάλη ήταν δημοφιλής προορισμός για εύπορες και αριστοκρατικές οικογένειες», πρόσθεσε ο Matthews.

basilissa-elisavet-4.jpg

Πηγή: Hansons Auctioneers

«Την εποχή εκείνη ήταν πολύ συνηθισμένο τα παιδιά να αλληλογραφούν με το προσωπικό της αυλής που αγαπούσαν – ειδικά με εκείνους που βοηθούσαν στην καθημερινή τους φροντίδα», εξήγησε.

basilissa-elisavet-7.jpg

Πηγή: Hansons Auctioneers

Κατέληξε λέγοντας: «Ήδη παρατηρούμε μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το απίστευτο γράμμα, το οποίο, εκτός από το ότι αποκαλύπτει τις πιο προσωπικές ανησυχίες της μελλοντικής βασίλισσας, αποτελεί ένα σημαντικό και γοητευτικό ιστορικό έγγραφο».

