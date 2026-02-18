Ινδία: «Μέγα-σκάνδαλο» σε επίδειξη τεχνητής νοημοσύνης - Παρουσίασαν κινέζικο ρομπότ ως δικό τους

Snapshot Το πανεπιστήμιο Galgotias παρουσίασε στο AI Impact Summit 2026 στην Ινδία ένα κινέζικο ρομπότ ως δική του εξέλιξη.

Το ρομπότ που παρουσίασαν ήταν το Unitree Go2, ένα εμπορικά διαθέσιμο μοντέλο της κινεζικής εταιρείας Unitree Robotics.

Οι διοργανωτές διέκοψαν την παροχή ρεύματος στο περίπτερο του πανεπιστημίου και ζήτησαν την αποχώρησή του από τον χώρο της έκθεσης.

Το πανεπιστήμιο απολογήθηκε και απέδωσε το περιστατικό στην καθηγήτρια Neha Singh, η οποία υποστήριξε ότι επρόκειτο για παρεξήγηση στην επικοινωνία.

Το σκάνδαλο προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση στην Ινδία, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για διεθνή διασυρμό στον τομέα της τεχνολογίας. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτοφανές φιάσκο συγκλονίζει το διεθνές συνέδριο AI Impact Summit 2026 στην Ινδία, - στο οποίο βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης - με πρωταγωνιστή το πανεπιστήμιο Galgotias.

Όλα ξεκίνησαν όταν η καθηγήτρια επικοινωνίας του πανεπιστημίου, Neha Singh, από το περίπτερο του Πανεπιστημίου στο χώρο της έκθεσης παρουσίασε στην κρατική τηλεόραση DD News το ρομπότ - σκυλί με το όνομα "Orion". Με περίσσεια αυτοπεποίθηση, δήλωσε πως η συσκευή «αναπτύχθηκε από το Κέντρο Αριστείας του Galgotias» στο πλαίσιο μιας επένδυσης 350 εκατομμυρίων ρουπιών στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

? One more fraud by Galgotias University



They claimed, they have built this Drone model from scratch, done end to end engineering of it



But it is commercially available Striker V3 ARF



AI summit has became a joke due to these frauds ?



pic.twitter.com/iUp49SnbS2 — Veena Jain (@Vtxt21) February 18, 2026

Ωστόσο, η αλήθεια αποκαλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά στο διαδίκτυο: οι χρήστες αναγνώρισαν αμέσως το Unitree Go2, ένα ευρέως διαθέσιμο ρομπότ της κινεζικής εταιρείας Unitree Robotics, που πωλείται online για περίπου 2.800 δολάρια.

Galgotias University went as far as creating a video parading the Chinese robodog on campus, deliberately giving the impression that it was their own creation.



Despite this, they are claiming they never said they built it.



What clowns, my God!?pic.twitter.com/2HLjUYLhmk — Diksha Kandpal?? (@DikshaKandpal8) February 18, 2026

Η κατακραυγή ήταν άμεση και σφοδρή. Οι αρχές του συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 20 αρχηγοί κρατών, διέκοψαν την παροχή ρεύματος στο περίπτερο και ζήτησαν από το πανεπιστήμιο να εγκαταλείψει τον χώρο του Bharat Mandapam. Το περιστατικό προκάλεσε ακόμη και πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση Μόντι για «διεθνή διασυρμό» της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας.

Σε μια προσπάθεια να διασώσει τη φήμη του, το Πανεπιστήμιο Galgotias εξέδωσε επίσημη απολογία, ρίχνοντας την ευθύνη αποκλειστικά στην καθηγήτρια Neha Singh. Στην ανακοίνωση, το ίδρυμα την περιγράφει ως «ανενημέρωτη» και υποστηρίζει πως, λόγω του «ενθουσιασμού της μπροστά στην κάμερα», έδωσε ψευδείς πληροφορίες χωρίς να έχει εξουσιοδότηση. Από την πλευρά της, η καθηγήτρια δήλωσε στο πρακτορείο PTI πως επρόκειτο για «παρεξήγηση στην επικοινωνία» και πως το ρομπότ χρησιμοποιούνταν απλώς ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τους φοιτητές.

Galgotias are more shameless than we imagined.



They paraded a Chinese robo-dog at an Indian AI summit and, when called out, claimed they never said it was theirs. Now another video shows a Galgotias faculty clearly stating it was developed by their "Centre of Excellence."



So… pic.twitter.com/A3FLvvNt3h — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) February 18, 2026

Παρά τις εξηγήσεις, η θέση του Galgotias παραμένει άδειa, αποτελώντας πλέον το κεντρικό θέμα συζήτησης στη σύνοδο, όχι για την καινοτομία του, αλλά για το επικοινωνιακό και ηθικό φιάσκο που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της παγκόσμιας τεχνολογικής κοινότητας.

