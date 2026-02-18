ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από καραμπόλα 30 οχημάτων στο Κολοράντο - 29 τραυματίες

Όλα συνέβησαν, όταν ισχυροί άνεμοι που έφταναν τα 61 μίλια/ώρα, σήκωσαν σκόνη, μειώνοντας την ορατότητα των οδηγών, με αποτέλεσμα να γίνει η καραμπόλα

Καραμπόλα 30 οχημάτων προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ατόμων στο Κολοράντο

Αστυνομία του Κολοράντο μέσω AP
Τουλάχιστον τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 29 τραυματίστηκαν μετά από καραμπόλα 30 οχημάτων στο Κολοράντο, η οποία προκλήθηκε από ισχυρούς ανέμους που σήκωσαν σκόνη, περιορίζοντας την ορατότητα των οδηγών, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Τρίτης, στον αυτοκινητόδρομο I-25, περίπου 40 μίλια νότια του Κολοράντο Σπρινγκς, όταν ισχυροί άνεμοι που έφταναν τα 61 μίλια/ώρα, σήκωσαν σκόνη, μειώνοντας την ορατότητα των οδηγών, με αποτέλεσμα να γίνει η καραμπόλα των 30 οχημάτων, μεταξύ των οποίων ήταν και έξι φορτηγάκια.

«Δεν υπήρχε ορατότητα», δήλωσε ο Brian Lyons της Αστυνομίας του Κολοράντο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι Αρχές δεν έχουν κάνει δημόσια την ταυτότητα των θυμάτων, αλλά ανέφεραν ότι πρόκειται για δύο άνδρες από την πόλη Walsenburg του Κολοράντο και δύο γυναίκες, μία από την Rye και μία από την κομητεία Pueblo.

Οι 29 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με τις αρχές. Από αυτούς, ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση και επτά άλλοι «υπέστησαν σοβαρά σωματικά τραύματα», σύμφωνα με την Αστυνομία του Κολοράντο. Οι υπόλοιποι τραυματίες είχαν μέτρια έως ελαφρά τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν το ανατολικό μισό του Κολοράντο την Τρίτη, σε συνδυασμό με τον ζεστό καιρό και τις πολύ ξηρές συνθήκες, οδηγήσαν επίσης σε πυρκαγιές και προκάλεσαν καθυστερήσεις στις πτήσεις στο αεροδρόμιο του Ντένβερ.

