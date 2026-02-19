Χιλή: Τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από ισχυρή έκρηξη που συντάραξε την πρωτεύουσα - βίντεο
Την είδηση μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός bio bio
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγικός είναι ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο Σαντιάγο, βυθίζοντας στο πένθος την πρωτεύουσα της Χιλής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Bio Bio, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι δέκα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομειακές μονάδες της περιοχής.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:29 ∙ ΦΑΡΜΑΚΟ
Ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας για τους εργαζόμενους της DEMO
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»
13:49 ∙ WHAT THE FACT