Χιλή: Τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από ισχυρή έκρηξη που συντάραξε την πρωτεύουσα - βίντεο

Τραγικός είναι ο απολογισμός ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο Σαντιάγο, βυθίζοντας στο πένθος την πρωτεύουσα της Χιλής.

??Una fuerte explosión de un camión que transportaba gas licuado dejó al menos tres personas fallecidas y diez heridas en la comuna de Renca, al norte de la Región Metropolitana de Santiago, Chile.



De acuerdo con información oficial, el conductor perdió el control del vehículo… pic.twitter.com/VmYndrx1qU — El Horizonte (@ElHorizontemx) February 19, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Bio Bio, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι δέκα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομειακές μονάδες της περιοχής.

